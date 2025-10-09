sucesos

Tragedia en la playa de San Marcos, en Tenerife: muere tras caer al mar

Efectivos de los Bomberos de Tenerife fueron los primeros en llegar hasta el afectado
El tipo de arena a utilizar es una cuestión clave en la recuperación de la playa de San Marcos.
Un hombre, de 85 años de edad, ha fallecido este jueves tras caer al mar desde una zona de rocas en la playa de San Marcos, en Icod de los Vinos, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 14:04 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia para intervenir en la zona.

Efectivos de los Bomberos de Tenerife fueron los primeros en llegar hasta el afectado, que a fue rescatado a continuación por un helicóptero de Salvamento Marítimo.

En el momento de su rescate, el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria y fue trasladado a la helisuperficie del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) en La Guancha, donde el personal del Servicio de Urgencias Canario realizó maniobras de reanimación básicas y avanzadas sin resultado, por lo que confirmaron su fallecimiento.

Por su parte, la Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias.

