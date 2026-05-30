Otra escena de violencia en el fútbol base de Tenerife: invasión de campo en Tíncer

Un partido de categoría cadete fue suspendido este viernes, 29 de mayo, en el campo de fútbol de Tíncer, en Santa Cruz de Tenerife, tras la invasión del terreno de juego por parte de un grupo de aficionados. El encuentro enfrentaba a la Unión Deportiva Campana y al Arcángel San Miguel B.
Se trataba del partido de vuelta de la Promoción de Ascenso a Cadete Preferente, Grupo 1.
El Arcángel San Miguel B llegaba a la cita con ventaja tras imponerse por 3-0 en el encuentro de ida.
Los hechos se produjeron durante el encuentro disputado en el campo de Tíncer cuando un grupo de aficionados accedió al terreno de juego y se produjo un enfrentamiento que luego se traslado en un intercambio de reproches entre aficionados de ambos equipos.
El precedente reciente del CD Verdellada
El suceso se produce pocas semanas después de otro grave episodio en el fútbol tinerfeño.
El equipo juvenil del CD Verdellada sufrió otro incidente tras un partido de playoff de ascenso a Juvenil Primera contra la UD Longuera C. Según denunció entonces el club lagunero, su entrenador y uno de sus jugadores sufrieron agresiones físicas tras el encuentro.
La plantilla tuvo que permanecer dentro del vestuario como medida de protección. Posteriormente, la expedición abandonó las instalaciones escoltada por la Policía Local.
El CD Verdellada también denunció el lanzamiento de objetos contra la guagua del equipo, con rotura de cristales.
El nuevo episodio registrado en Tíncer vuelve a abrir el debate sobre la seguridad en el fútbol base, pues la entrada de aficionados al terreno de juego supone un incidente grave.