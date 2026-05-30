Prisión para el detenido por la muerte de un hombre en la reyerta de Las Verónicas

La magistrada de guardia ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para la persona detenida por su relación con la muerte de un hombre en la popular zona de ocio de La Verónicas, dentro del término municipal de Arona, tras una reyerta que tuvo lugar en la madrugada del jueves. Así lo ha informado este sábado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
La causa se sigue por la presunta comisión de un delito de homicidio, según la misma fuente judicial.
La decisión judicial tras la declaración en Arona
La persona detenida pasó este sábado a declarar en sede judicial y, posteriormente, la magistrada dictó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, investigada por el delito de homicidio.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado jueves en la zona de ocio nocturno en el sur de la Isla. Un británico de 37 años falleció tras verse implicado en una reyerta con otro hombre, de 23 años y también británico.
La información inicial apuntaba a que la seguridad del local retuvo al presunto agresor hasta la llegada de la Policía Nacional. Asimismo, los recursos de emergencia desplazados al lugar no pudieron salvar la vida del afectado.