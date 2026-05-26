justicia y tribunales

Ya hay sentencia para el caso Tradex: la macroestafa que afectó a ‘todo Santa Cruz’

El TSJC avala sus penas respectivas como autor y partícipe lucrativo, respectivamente, por el escándalo que afectó a cientos de tinerfeños
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La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha rechazado los recursos de Mukesh Daswani y la que fuera su pareja sentimental, confirmando así las condenas impuestas por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por el llamado caso Tradex, una macroestafa que afectó a cientos tinerfeños atraídos por promesas sobre irrealizables ganancias de hasta el 50% respecto a las cantidades invertidas.

Con esta sentencia (que adelanta DIARIO DE AVISOS) de la que es la magistrada Carla Bellini y contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, se confirman las penas de ocho años de cárcel para Mukesh, quien tendrá que indemnizar a los estafados al igual que su pareja, aunque ésta solo hasta los 34.000 euros de los que se habría beneficiado gracias a dávidas pagadas con el dinero obtenido de forma fraudulenta con el clásico esquema Ponzi o estafa piramidal.

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Este método consiste en un virtual castillo de naipes donde se utiliza el dinero de los siguientes incautos para abonar lo prometido a los primeros y así reforzar la apariencia de fiabilidad ante los timados, deslumbrados además por las exhibiciones de riqueza efectuadas por Mukesh, quien se paseaba por la capital en vehículos de lujo e invitaba a copas en los locales de ocio nocturno más concurridos.

La trama apenas tardó un año en, inevitablemente, desplomarse por su propio peso.

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