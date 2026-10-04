Atropello mortal en La Palma: el conductor se dio a la fuga y acabó detenido horas después

La Guardia Civil ha detenido en Los Llanos de Aridane a un hombre de 33 años tras atropellar mortalmente a una mujer de unos 75 años y posteriormente darse a la fuga. El accidente ocurrió en la noche de este sábado, 3 de octubre, en Argual, en el municipio palmero.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió la alerta a las 21.22 horas por el atropello de una persona en la calle Joaquín Rodrigo. Hasta el lugar fueron movilizados recursos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Bomberos de La Palma, Guardia Civil y Policía Local.
A su llegada, los sanitarios encontraron a la mujer con lesiones incompatibles con la vida como consecuencia del atropello y solo pudieron confirmar su fallecimiento.
La Guardia Civil confirmó posteriormente la detención del presunto conductor, mientras que las diligencias corresponden a la Policía Local de Los Llanos de Aridane, dado que el accidente ocurrió dentro del casco urbano.
Crisis de ansiedad
El SUC movilizó una ambulancia de soporte vital básico y otra medicalizada tras recibir la información inicial de los alertantes.
Además de atender a la víctima, los sanitarios asistieron a una mujer de 42 años que la acompañaba en el momento del atropello. La afectada presentaba una crisis de ansiedad de carácter leve y fue trasladada en ambulancia al centro de salud.
Los Bomberos de La Palma también acudieron al lugar y colaboraron con el resto de los servicios de emergencia.
Por su parte, los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local intervinieron en el dispositivo de seguridad, regularon el tráfico y realizaron las correspondientes actuaciones policiales.
El conductor, detenido horas después
Según las fuentes de la Guardia Civil citadas por EFE, tanto la víctima como el conductor residían en el barrio de Argual. Medios locales señalan que el hombre fue detenido en su domicilio horas después del atropello.
Además, señalan el presunto autor habría podido ser identificado gracias a restos del vehículo localizados en la calzada y a la información facilitada por un testigo.
Ese mismo relato apunta a que el conductor circulaba presuntamente a una velocidad excesiva antes de atropellar a la mujer y que abandonó posteriormente el lugar.
Estos extremos forman parte de la investigación y deberán quedar determinados en las diligencias abiertas.
La Policía Local de Los Llanos de Aridane instruye el atestado, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del atropello mortal.