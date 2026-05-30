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Muere un motorista en un accidente de tráfico en la carretera de Bajamar

El siniestro, una colisión con un turismo, tuvo lugar a las 14.47 horas
Muere un motorista en un accidente de tráfico en la carretera de Bajamar
Muere un motorista en un accidente de tráfico en la carretera de Bajamar. | DA
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Un motorista, del que no han trascendido más datos, ha fallecido en la tarde de este sábado en la carretera TF-13, a su paso por Bajamar, dentro del término municipal de San Cristóbal de La Laguna, según acaba de informar el 112.

El siniestro, una colisión con un turismo, tuvo lugar a las 14.47 horas, cuando la sala operativa de emergencias recibía la alerta.

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Dos personas, que se identificaron como personal sanitario, le prestaron la primera atención al afectado, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Así, tras recibir indicaciones mediante teleasistencia, le practicaron maniobras de reanimación.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que se desplazó al lugar del accidente continuó realizando las maniobras sin obtener resultado. Poco después, se confirmó el fallecimiento del hombre.

La Policía Local de San Cristóbal de La Laguna instruyó el atestado correspondiente y las diligencias judiciales.

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