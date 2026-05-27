La Plataforma SOS Playa de San Marcos urge medidas para disfrutar del enclave este verano

La Plataforma Ciudadana SOS Playa de San Marcos pide acciones concretas para poder disfrutar durante los meses de verano de este enclave costero de Icod de los Vinos.
“No podemos esperar a que se desbloquee el proyecto de recuperación, es necesario impulsar medidas provisionales que permitan mejorar las condiciones de acceso al baño para las personas, ya que la playa está impracticable”, declara a este periódico una de sus portavoces, Beatriz Acosta Saez.
Para conseguirlo, integrantes del colectivo se reunieron el lunes con el alcalde, Javier Sierra, y varios concejales del grupo de gobierno (AI-PSOE) para trasladarles algunas de sus propuestas. Entre ellas, se encuentra el habilitar la apertura controlada del acceso al muelle en determinadas horas del día, principalmente para las personas mayores y con movilidad reducida, cerrándola por la noche para garantizar la seguridad. Aunque las competencias las tiene Puertos Canarias, el grupo de gobierno solicitará esta posibilidad por medio de un informe técnico.
Otra de las sugerencias fue acondicionar algún acceso al baño desde la propia playa, y que el Ayuntamiento, en el marco de sus competencias, adecente y pinte todo el entorno. Al parecer, se estudiará la posibilidad de volver a colocar las tarimas de madera de acceso al agua que se llevó la marea. Para conseguirlo, las piedras se retirarán con unas palas muy pequeñas dado que es necesario realizar el menor movimiento posible para no poner en riesgo la poca arena que hay en en lugar.
“Consideramos que son actuaciones razonables, necesarias y compatibles que optimizarían la situación actual de la playa y, al mismo tiempo, permitirían a la ciudadanía disfrutar del baño durante los meses de verano”, subraya Acosta.
Aclara que son medidas preventivas, “no definitivas”, y que no tienen relación con la manifestación que tuvo lugar el pasado 16 mayo a las puertas de Presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife cuyo objetivo fue exigir el desbloqueo del proyecto de rehabilitación de este enclave costero que lleva un retraso de más de diez años. “No se va a hacer en tres meses, y en caso de ser así, su ejecución tardará años y mientras tanto, la ciudadanía quiere disfrutar de San Marcos”, insiste la portavoz.