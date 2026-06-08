Granadilla ensalza a San Antonio Abad

La Villa Histórica de Granadilla de Abona volvió a vestirse de tradición este domingo para celebrar la romería en honor a San Antonio de Padua, una de las citas romeras más importantes de la comarca y una de las más antiguas de Canarias. Miles de personas se congregaron en el casco histórico para disfrutar de una celebración que cumplió 48 años de historia y que volvió a registrar un rotundo éxito de participación. La jornada reunió a una veintena de carrozas, tres carretas, 37 carritos tradicionales, el emblemático barco de Tegueste, 18 agrupaciones folclóricas, rondallas y numerosos romeros que recorrieron las principales calles del municipio protagonizando la tradicional ofrenda al patrón. Los productos entregados durante el recorrido serán destinados posteriormente a Cáritas Parroquial, reforzando así el carácter solidario de esta celebración.
Tras la misa, desde el exterior de la Iglesia de San Antonio de Padua las agrupaciones y carrozas participantes fueron realizando sus ofrendas ante la imagen de San Antonio de Padua para, posteriormente, recorrer las principales vías del casco histórico hasta llegar al Parque Los Hinojeros. La celebración culminó con una verbena popular.
El alcalde, José Domingo Regalado, manifestó su satisfacción por el desarrollo de la jornada y por la elevada participación registrada, y destacó que “Granadilla demuestra, una vez más, que sabe mantener vivas sus raíces y transmitirlas a las nuevas generaciones con respeto, ilusión y sentimiento de pertenencia”.
La programación festiva se completó con la celebración de la XXXVI Feria de Artesanía y Gastronomía Canaria, que este año tuvo por primera vez carácter insular. La muestra reunió una veintena de puestos.