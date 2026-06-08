Flores, arena y sal para dibujar de fe y tradición las calles de La Laguna y Tacoronte por el Corpus

Miles de flores, arena y sal dibujaron ayer de fe y tradición las principales calles de La Laguna y de Tacoronte con motivo de la celebración del Corpus Christi. Una jornada de color y creatividad en la que decenas de personas, pertenecientes a entidades sociales y culturales, colectivos vecinales, Junta de Hermandades y cofradías y grupos parroquiales, se afanaron en la confección de tapices naturales sobre el asfalto que engalanaron ambos municipios de vibrantes colores y mensajes de esperanza, en especial con motivo de la visita a la isla del papa León XIV, el próximo día 12.
La ciudad de Laguna cubrió su festividad más antigua gracias a la llegada del Corpus Christi. Una cita, con más de 525 años de historia, que impregnó las calles del casco histórico de talento, cromatismo y numerosos arreglos florales.
Desde la tarde-noche del pasado sábado y durante la mañana de ayer, las vías laguneras fueron transformándose en lienzos cromáticos gracias a las más de sesenta alfombras que engalanaron distintos puntos de la ciudad. El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y el concejal de Fiestas del Consistorio, Dailos González, realizaron un recorrido por la zona centro junto a otros miembros de la Corporación local, donde reconocieron “el arduo trabajo, esfuerzo y compromiso que demuestran estas verdaderas obras de arte, que ayudan a preservar esta tradición tan arraigada en nuestra historia y en nuestra cultura”.
El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la concejalía de Fiestas y de diferentes áreas municipales, colabora cada año con esta iniciativa, aportando en esta ocasión más de 10.000 flores como elemento destacado de estos tapices al aire libre. Ya en la tarde, llegó el turno de la misa solemne en la Catedral que, a su término dio paso a la procesión del Santísimo sobre las alfombras.
Por su parte, el municipio de Tacoronte también vivió ayer la celebración del Corpus con la confección de alfombras en calles y plazas, un total de 150 tapices naturales que volvió a tener como escenarios los núcleos de Agua García, Barranco Las Lajas, San Juan y San Jerónimo, que acogieron medio centenar de trabajos, así como el casco patrimonial de la ciudad, donde se elaboró un pasillo de arte efímero integrado por más de un centenar de tapices, bordeando la alfombra central de la plaza del Cristo, obra del artista Juan Fajardo, y dedicada a León XIV.
La confección de estos trabajos en los barrios se llevó cabo desde el pasado sábado, día en el que, además, se inició el trabajo de elaboración de alfombras en el entorno del Ayuntamiento, con un recorrido que tuvo idéntico trazado al del pasado año.
Ayer, la jornada de Corpus Christi en el Santuario del Santísimo Cristo de los Dolores concluyó con ln eucaristía a las 18.00 horas y la procesión del Santísimo Sacramento una vez finalizada la misma, comitiva que estuvo acompañada por la Banda de Música de la A.M.
Santa Cecilia en dirección a la plaza del Cristo, esta vez con recepción musical a cargo de la Orquesta de Pulso y Púa de la AM Santa Cecilia de Tacoronte.
A las 20.00 horas la Unidad de Música del Cuartel General del MCana fue la encargada de poner el broche final de la programación 2026 con un concierto extraordinario de marchas procesionales en el Santuario del Cristo.
Como propuesta cultural paralela a la elaboración de alfombras, el área de Cultura, a través de la familia Méndez, mantuvo abierta en la Casa de la Cultura una muestra sobre el uso de las semillas en el Corpus.