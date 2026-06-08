El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado una resolución clave que impulsa la movilidad internacional en las aulas del archipiélago. Las demandadas becas intercambio Francia Canarias acaban de recibir un espaldarazo definitivo tras oficializarse la prórroga del acuerdo entre la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno autónomo y la Fundación DISA, garantizando fondos y plazas para los próximos cursos escolares.
Esta alianza estratégica mantendrá una dotación económica de 35.000 euros y extenderá su vigencia de forma ininterrumpida hasta la finalización del periodo lectivo 2026-2027. El propósito fundamental es subvencionar las experiencias de inmersión cultural y lingüística de aquellos estudiantes matriculados en centros sostenidos con fondos públicos que decidan integrarse en programas de reciprocidad con institutos del país galo.
Requisitos y novedades de las becas intercambio Francia Canarias
La principal novedad introducida en esta ampliación del convenio radica en un profundo cambio de enfoque social. La Consejería ha decidido blindar y dar prioridad absoluta a las solicitudes provenientes de centros educativos que sufran mayores obstáculos geográficos, económicos o culturales para adentrarse en redes de movilidad europea. De este modo, los institutos situados en zonas rurales o alejados de los grandes núcleos urbanos de las islas tendrán preferencia en el proceso de baremación.
El texto de la adenda detalla que el objetivo es democratizar el acceso al aprendizaje de idiomas extranjeros. Se busca que las condiciones territoriales periféricas de Canarias dejen de actuar como un freno o una barrera insalvable para las familias vulnerables. Gracias a este sistema de discriminación positiva, se equilibra la balanza en favor de las comunidades escolares que tradicionalmente contaban con menor índice de participación en intercambios transfronterizos.
Destinos europeos y método de pago de las ayudas escolares
El plan de becas sufraga las estancias individuales en cuatro regiones académicas francesas de alto nivel formativo: Provence-Alpes-Côte d’Azur, Limoges, Strasbourg y Occitanie. La cooperación bilateral persigue que el alumnado canario conviva con familias nativas, asista a clases regulares en centros locales y desarrolle sus competencias idiomáticas en entornos reales, mientras que estudiantes franceses realizan el mismo proceso a la inversa en el archipiélago.
Para agilizar los trámites burocráticos y evitar esperas innecesarias a los beneficiarios, el sistema organizativo mantendrá el modelo centralizado que ya demostró efectividad operativa en campañas previas. La Fundación DISA ingresará la partida íntegra de 35.000 euros mediante una transferencia única directa al Centro del Profesorado (CEP) de La Laguna.
Posteriormente, será esta entidad de gestión del profesorado de Tenerife la encargada de ejecutar de forma individualizada los abonos económicos a las cuentas bancarias de los alumnos seleccionados, siguiendo escrupulosamente las directrices y listados definitivos remitidos por la Dirección General de Ordenación de la Consejería de Educación.
El éxito contrastado de este programa piloto, nacido originalmente en el año 2023, avala la decisión de prorrogar las actuaciones. Las comisiones técnicas de evaluación confirmaron los sobresalientes rendimientos pedagógicos obtenidos en los periodos 2023-2024, 2024-2025 y el recientemente concluido 2025-2026, lo que convierte a este modelo de mecenazgo público-privado en uno de los pilares de la internacionalización de la enseñanza pública en Canarias.