Instalan sensores de calor en 120 colegios de Canarias

Canarias es la primera comunidad española que mide en tiempo real el impacto de las altas temperaturas en las aulas de los centros educativos públicos con el fin de tomar medidas que permitan el buen desarrollo de la actividad lectiva. Clima Escolar Canarias es una plataforma, incluida en el Plan de Adaptación a las Altas Temperaturas, que ya ha permitido instalar sensores de medición en 120 centros escolares.
Se han instalado 240 sensores, distribuidos entre espacios interiores y exteriores de las instalaciones educativas, que permiten monitorizar de forma continua parámetros como la temperatura, la humedad relativa o la concentración de CO2, ofreciendo una radiografía precisa de las condiciones ambientales de cada centro.
El proyecto de carácter piloto llevará a centros públicos de todos los municipios de Canarias, de distintas altitudes, estos sensores, que permiten analizar en tiempo real el impacto de las altas temperaturas y estudiar tanto su resiliencia climática como sus condiciones de diseño y habitabilidad.
La iniciativa responde a dos de los objetivos estratégicos marcados por la Consejería de Educación para mejorar el bienestar del alumnado y reforzar las condiciones de confort y habitabilidad de los espacios educativos para toda la comunidad escolar. La nueva red permitirá disponer de información objetiva y actualizada sobre el comportamiento térmico de los centros educativos para orientar futuras actuaciones de mejora.
Según el viceconsejero José Manuel Cabrera “con estos dispositivos podremos determinar en cada momento el estado de los centros y evaluar cómo los episodios de calor extremo, que por desgracia son cada vez más frecuentes, afectan al desarrollo de la actividad educativa”. De esa forma, “podremos obtener información con la que definir estrategias de adaptación que garanticen unas condiciones más adecuadas de confort tanto térmico como ambiental”.
Junto con los sensores, el proyecto prevé el desarrollo de una plataforma web de monitorización, análisis y gestión de datos que integrará información de los edificios, geográfica y de vegetación, junto con modelos de sombras y sistemas de seguimiento continuo de parámetros ambientales, como temperatura, humedad relativa y concentración de CO2 en estos centros seleccionados.
La herramienta permitirá analizar y apoyar la toma de decisiones ante situaciones de contingencia y planificar actuaciones de mejora en las instalaciones educativas.
Acciones de adaptación para paliar las altas temperaturas
l Plan de Adaptación a las Altas Temperaturas ha creado en 326 centros espacios de sombra, de los cuales 35 se encuentran en ejecución y otros 88 serán ejecutados en el verano. Se suman actuaciones de naturalización de espacios en 84 centros, instalaciones fotovoltaicas en otros 56 o techado de canchas deportivas.