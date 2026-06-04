Estos son los 11 mejores colegios públicos de Canarias: acaban de ser premiados

La enseñanza en el archipiélago ha dado un salto cualitativo que sitúa a la vanguardia a la red de enseñanza pública. La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha hecho oficial el listado de los centros que se consolidan como referentes absolutos en calidad pedagógica. El próximo 16 de junio, la isla de La Gomera se convertirá en el epicentro de la comunidad autónoma al acoger la entrega de los Distintivos de Excelencia Educativa correspondientes al curso 2025-2026, un galardón que visibiliza de forma directa a los mejores colegios públicos de Canarias.
El evento institucional estará presidido por el consejero del área en el Ejecutivo regional, Poli Suárez, y reunirá a las delegaciones de los once centros seleccionados en esta edición, pertenecientes a seis islas diferentes. Las metodologías premiadas huyen de la memorización tradicional y abordan disciplinas críticas para el desarrollo contemporáneo, tales como el razonamiento matemático manipulativo, la inmersión lingüística, la convivencia digital con perspectiva ética, el cuidado de la salud afectivo-sexual y la protección del patrimonio canario.
El mapa definitivo con los mejores colegios públicos de Canarias por su “excelencia educativa”
CEIP Cristóbal García Blairzy – Equidad, Inclusión y Accesibilidad Universal. En el CEIP Cristóbal García Blairzy resulta difícil encontrar un espacio que no esté pensado para facilitar la participación de todo el alumnado. Los pictogramas acompañan los recorridos por el centro, las aulas cuentan con apoyos visuales y cada rincón parece diseñado para que cualquier estudiante pueda orientarse con autonomía y sentirse parte de la vida escolar.
Esa mirada también se refleja en sus aulas específicas y en los espacios sensoriales, concebidos como una ayuda más dentro del proceso educativo y no como lugares separados de la vida del centro. La inclusión aparece en este centro como una forma cotidiana de organizar la escuela.
EEI Almirante Antequera – Competencia en Comunicación Lingüística. En la EEI Almirante Antequera las palabras están presentes en cada jornada. Los cuentos viajan de las aulas a las casas, los libros acompañan los recreos y las actividades de comunicación forman parte de la rutina desde las primeras edades.
El centro ha construido un proyecto en el que hablar y descubrir nuevas historias constituye una herramienta para aprender y relacionarse con los demás. Una filosofía que implica también a las familias y que convierte la lectura en una experiencia compartida.
CEIP Los Quintana – Competencia Matemática. En el CEIP Los Quintana las matemáticas se aprenden tocando, construyendo y buscando respuestas. El alumnado trabaja con materiales manipulativos desde edades tempranas y descubre que los números están presentes en muchas situaciones de la vida cotidiana.
Lejos de limitarse a operaciones y ejercicios repetitivos, el centro apuesta por el razonamiento, la experimentación y la resolución de problemas. La robótica y el pensamiento computacional complementan una propuesta que acerca las matemáticas a la realidad del alumnado.
CEIP Los Tarahales – Plurilingüismo y Educación Intercultural. Quien recorre el CEIP Los Tarahales encuentra distintas lenguas conviviendo en pasillos, aulas y espacios comunes. El centro ha hecho del plurilingüismo una herramienta para abrir ventanas al mundo y despertar la curiosidad por otras culturas.
La diversidad forma parte de la identidad de la comunidad educativa y se trabaja desde la convivencia diaria. Las actividades desarrolladas por el alumnado ayudan a descubrir otras realidades mientras refuerzan el respeto y el entendimiento mutuo.
IES Doramas – Coeducación, Igualdad y Educación Afectivo-Sexual. En el IES Doramas la igualdad tiene rostro de alumnado. Buena parte de las iniciativas que dan vida al proyecto nacen de un comité formado por estudiantes que participan activamente en la sensibilización de sus compañeros y compañeras.
Los murales repartidos por el centro, las campañas impulsadas a lo largo del curso y el trabajo desarrollado en espacios como el podcast escolar reflejan una comunidad educativa que entiende la igualdad como una tarea compartida.
IES José Zerpa – Liderazgo Pedagógico y Cultura Participativa. Con cerca de 1.600 estudiantes, el IES José Zerpa funciona como una pequeña ciudad educativa. Mantener vivo el sentimiento de pertenencia en una comunidad de estas dimensiones exige organización y una implicación muy particular de cómo entender el liderazgo.
En el instituto, la participación no se limita a los órganos formales. El alumnado asume responsabilidades, las familias forman parte de numerosos proyectos y el profesorado trabaja de manera coordinada para sacar adelante iniciativas comunes. Esa cultura compartida es una de las claves de este reconocimiento.
CEIP Puntagorda – Innovación Educativa. El CEIP Puntagorda lleva años demostrando que el tamaño de un municipio no determina la ambición de una escuela. Desde este centro palmero han surgido iniciativas que conectan al alumnado con personas mayores, proyectos internacionales y propuestas que han convertido al propio pueblo en una extensión de las aulas.
Su trabajo parte de una idea sencilla: aprender tiene más sentido cuando sirve para mejorar el entorno. Esa conexión permanente con la comunidad ha convertido al centro en una referencia de innovación educativa.
CEIP Guiguan – Patrimonio Natural, Social y Cultural Canario. En el CEIP Guiguan, Canarias no se estudia únicamente en los libros. La cultura popular, las tradiciones y el patrimonio forman parte de la experiencia educativa y acompañan al alumnado durante todo el curso.
La lucha canaria, el timple o proyectos como Memoria Isleña acercan a niños y niñas a las raíces de las islas desde la práctica y el contacto directo con su entorno.
CEIP Almácigo – Competencia Digital. La tecnología está presente en el CEIP Almácigo de forma natural y siempre al servicio del aprendizaje. Desde las primeras etapas educativas, el alumnado se familiariza con herramientas digitales adaptadas a su edad y aprende a utilizarlas con responsabilidad.
La competencia digital se trabaja en las aulas, pero también forma parte de la organización del centro y de la relación con las familias. El resultado es un entorno en el que la innovación tecnológica convive con una clara reflexión sobre su uso adecuado.
CEIP San Sebastián – Coeducación, Igualdad y Educación Afectivo-Sexual. En el CEIP San Sebastián la igualdad se percibe mucho antes de entrar en las aulas. Los patios, los espacios de convivencia y los materiales educativos reflejan una forma de entender la educación basada en el respeto y la participación de todo el alumnado.
El centro trabaja estos valores desde las primeras edades y los incorpora a la vida cotidiana. Más que un conjunto de actividades concretas, la coeducación forma parte de la identidad de la escuela.
IES Benito Pérez Armas – Convivencia, Bienestar y Protección del Alumnado. El IES Benito Pérez Armas ha convertido el bienestar del alumnado en una prioridad compartida por toda la comunidad educativa. La escucha, el acompañamiento y la prevención forman parte de una manera de trabajar que busca que ningún estudiante se sienta solo ante las dificultades.
Programas de apoyo, espacios de convivencia y distintas iniciativas de participación ayudan a construir un entorno seguro y acogedor. Un trabajo constante que ha permitido consolidar una sólida cultura de cuidado dentro del centro.