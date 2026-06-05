Confirmado por Educación: la lista de los mejores colegios públicos de la provincia tinerfeña

La red de enseñanza pública de la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha obtenido un reconocimiento oficial a su gestión pedagógica. La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha publicado el listado de los colegios públicos que reciben los Distintivos de Excelencia Educativa correspondientes al curso escolar 2025-2026.
El próximo 16 de junio, la isla de La Gomera se convertirá en la sede de la comunidad autónoma al albergar el acto institucional de entrega de estos galardones. El evento estará presidido por el consejero del área, Poli Suárez, y contará con las delegaciones de los centros seleccionados.
Las metodologías reconocidas por el Ejecutivo regional se centran en áreas como el razonamiento matemático manipulativo, el plurilingüismo, la convivencia digital ética, la salud afectivo-sexual y la protección del patrimonio cultural de las Islas.
Los colegios premiados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
Dentro del mapa definitivo de la excelencia educativa en el archipiélago, cuatro centros públicos pertenecientes a las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera han sido seleccionados por sus proyectos y metodologías específicas.
CEIP Puntagorda (La Palma) – Innovación Educativa
El CEIP Puntagorda, ubicado en la isla de La Palma, ha sido reconocido en la categoría de Innovación Educativa. Este colegio destaca por el desarrollo de iniciativas que conectan directamente al alumnado con las personas mayores de la localidad y con proyectos de carácter internacional. El modelo pedagógico del centro integra el entorno municipal como una extensión directa de las aulas para mejorar el aprendizaje.
CEIP Almácigo (Tenerife) – Competencia Digital
En la isla de Tenerife, el CEIP Almácigo ha obtenido el galardón en la modalidad de Competencia Digital. El centro implementa el uso de herramientas digitales adaptadas desde las primeras etapas educativas. Esta integración tecnológica se aplica tanto en los procesos de aprendizaje dentro de las aulas como en la organización interna del colegio y en los canales de comunicación con las familias.
CEIP San Sebastián (La Gomera) – Coeducación, Igualdad y Educación Afectivo-Sexual
El CEIP San Sebastián, situado en La Gomera, es el centro premiado en el ámbito de la Coeducación, Igualdad y Educación Afectivo-Sexual. El colegio ha incorporado estos valores de forma transversal en la organización de sus patios, en los materiales didácticos empleados y en los espacios comunes de convivencia, promoviendo el respeto y la participación desde las edades tempranas.
IES Benito Pérez Armas (Tenerife) – Convivencia, Bienestar y Protección del Alumnado
El IES Benito Pérez Armas, localizado en Tenerife, ha sido galardonado por su gestión en Convivencia, Bienestar y Protección del Alumnado. El instituto enfoca su proyecto educativo en la prevención, la escucha y el acompañamiento de los estudiantes. Para ello, cuenta con programas específicos de apoyo, iniciativas de participación activa y espacios de convivencia diseñados para la seguridad del alumnado.