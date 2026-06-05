La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en gran parte de Canarias ante la previsión de rachas de viento muy fuertes, que podrán alcanzar e incluso superar los 80 kilómetros por hora (km/h), así como por fenómenos costeros adversos.
La situación meteorológica en el Archipiélago estará marcada por la marcada influencia del viento alisio, que soplará con especial intensidad durante el sábado y las primeras horas del domingo. A diferencia de la Península, donde se espera un ascenso térmico generalizado, Canarias se mantendrá como la única comunidad autónoma sin anomalías significativas en los termómetros debido a la acción reguladora de estos vientos.
El mapa del aviso por viento isla a isla
El dispositivo de avisos de la AEMET contempla diferentes horarios y techos de intensidad en función de la orografía y la exposición de cada vertiente:
- Tenerife: El aviso por viento permanecerá activo durante todo el sábado. Se esperan rachas máximas de 70 km/h, afectando principalmente a la vertiente sureste y a las zonas elevadas de la vertiente oeste, sin descartar incidencias en el área de Las Cañadas. Asimismo, de 17:00 a 23:59 horas del sábado, se activará el aviso en el área metropolitana, afectando a la fachada sur y zonas expuestas. El domingo se reactivará en esta última zona desde las 16:00 hasta la medianoche. Las rachas podrán superar localmente los 80 km/h.
- Gran Canaria: Las cumbres, así como el este, sur y oeste de la isla, registrarán rachas máximas de 80 km/h durante todo el sábado. Este aviso se prolongará durante la madrugada del domingo hasta las 05:59 horas, incidiendo en las vertientes oeste y sureste.
- La Gomera y El Hierro: Ambas islas mantendrán el aviso por rachas de 80 km/h durante todo el sábado y hasta las 02:59 horas del domingo. El alisio castigará las cumbres y las vertientes noroeste y sureste. En el caso específico de El Hierro, la AEMET señala que las máximas afecciones se localizarán en el municipio de El Pinar.
- La Palma: Las cumbres y la vertiente oeste de la isla bonita estarán bajo aviso amarillo el sábado desde la medianoche hasta las 14:59 horas. Se prevén rachas de 70 km/h en cumbres expuestas, vertiente noroeste y el extremo sur, con posibilidad de superar localmente los 80 km/h.
Aviso por fenómenos costeros en el canal entre islas
El temporal de viento se trasladará de forma directa a las condiciones del mar. La AEMET ha determinado la activación del aviso amarillo por fenómenos costeros a partir de las 19:00 horas del sábado, manteniéndose vigente hasta las 05:59 horas del domingo.
Esta alerta afectará concretamente al este, sur y oeste de Gran Canaria, así como al este, sur y oeste de Tenerife. El organismo estatal prevé viento del nordeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7), que batirá con especial intensidad en el sureste grancanario y en el canal marítimo que separa a ambas islas capitalinas.
Respecto al estado del cielo, se mantendrá una situación de estabilidad generalizada con predominio de cielos poco nubosos, aunque se registrarán intervalos de nubes bajas en los nortes montañosos de las islas a primeras y últimas horas de las jornadas.
El Gobierno de Canarias declara prealertas
Ante la gravedad de las predicciones de la AEMET, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha tomado medidas firmes para garantizar la seguridad ciudadana mediante la aplicación estricta del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Prealerta por Viento: Áreas y comportamiento del Alisio
La situación de prealerta por viento se encuentra plenamente vigente en el Archipiélago, afectando de forma directa al siguiente mapa territorializado:
- Islas afectadas: Gran Canaria (cumbres, este, sur y oeste), La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife (norte, este, sur y oeste), Lanzarote y Fuerteventura.
- Dinámica del viento: El viento de componente nordeste castiga con especial fuerza a las cumbres y vertientes sureste de las islas de mayor relieve. En el caso específico de La Palma, La Gomera y Gran Canaria, el riesgo se extiende a la vertiente noroeste, mientras que en El Hierro y Tenerife se localiza en el extremo oeste.
- En las islas orientales: En Lanzarote y Fuerteventura, el viento del nordeste incide con mayor severidad sobre la vertiente sur de ambas islas.
Prealerta por Fenómenos Costeros y tabla de pleamares
De forma paralela, la Dirección General de Emergencias mantiene activa la situación de prealerta por fenómenos costeros en toda la comunidad autónoma.
Las observaciones técnicas confirman un mar de viento del noreste con velocidades de 50 a 61 km/h (fuerza 7). Las zonas de máximo riesgo en el litoral se concentran en el sureste y noroeste de La Palma, el norte de El Hierro, el oeste de La Gomera, el sureste y oeste de Gran Canaria, y el sureste de Tenerife.
Aunque el coeficiente de marea se sitúa en 66 y experimentará una disminución gradual, las autoridades solicitan extremar las precauciones en la línea de costa, prestando especial atención a los horarios críticos de las pleamares para evitar golpes de mar:
Jueves: 4:25 y 16:38 horas.