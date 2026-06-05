La meteorología adversa obliga a desviar 7 vuelos en Tenerife Norte

La meteorología adversa registrada este viernes, 5 de junio de 2026, ha provocado incidencias en la operativa del aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, donde, según información de Aena, se han producido 7 desvíos de vuelos.
La situación ha afectado principalmente a conexiones con destino Tenerife Norte procedentes de distintos aeropuertos, tanto de Canarias como de la Península. Como consecuencia, varios vuelos han tenido que ser desviados a otros aeródromos del Archipiélago.
Vuelos desviados
De acuerdo con los datos facilitados por Aena, los desvíos registrados son los siguientes:
Un vuelo con origen en Gran Canaria (LPA) fue desviado al aeropuerto de La Palma (SPC).
Otros 2 vuelos procedentes de Gran Canaria (LPA) fueron desviados de nuevo al propio aeropuerto grancanario.
Además, un vuelo con origen en La Palma (SPC) tuvo que ser desviado al aeropuerto de Tenerife Sur (TFS).
También se vieron afectados vuelos procedentes de la Península. En concreto, un vuelo con origen en Madrid (MAD) y otro procedente de Barcelona (BCN) fueron desviados a Tenerife Sur.
A estos se suma un vuelo con origen en Fuerteventura (FUE), que igualmente fue desviado al aeropuerto Tenerife Sur.
Tenerife Sur absorbe parte de la operativa
La mayor parte de los desvíos se han dirigido a Tenerife Sur, que ha recibido 4 de los 7 vuelos afectados por la situación meteorológica en Tenerife Norte.
Las incidencias se producen en una jornada marcada por la meteo adversa en TFN, un factor que puede condicionar especialmente la operativa de este aeropuerto debido a su ubicación y a la presencia de fenómenos meteorológicos como baja visibilidad, viento o nubosidad, habituales en determinadas situaciones.