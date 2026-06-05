Cortes de tráfico en Santa Cruz de Tenerife por la Fiesta de la Bicicleta: calles afectadas y horarios

Santa Cruz de Tenerife afronta este domingo, 7 de junio, una jornada de importantes modificaciones en su circulación vial. La celebración de una nueva edición de la Fiesta de la Bicicleta obligará al Ayuntamiento de la capital tinerfeña a desplegar un dispositivo especial de tráfico que incluye cortes temporales de circulación y restricciones de estacionamiento en varias de las principales arterias de la ciudad.
El objetivo de este despliegue es garantizar la seguridad de los cientos de participantes que se sumarán a esta actividad deportiva y familiar, orientada a fomentar la movilidad sostenible y los hábitos de vida saludables.
Horarios y calles afectadas por los cortes de tráfico
Las alteraciones en la circulación comenzarán desde primera hora de la mañana. Entre las principales afecciones destaca el cierre de la avenida de Madrid, que se ejecutará a partir de las 7:00 horas. Posteriormente, a las 9:00 horas, se procederá al cierre de la avenida Francisco La Roche, concretamente en el tramo comprendido entre la rotonda de Tres de Mayo y la intersección con la Rambla.
Para el resto de las vías integradas en el itinerario de la marcha ciclista, la Policía Local coordinará cortes progresivos que darán comienzo a las 10:00 horas. El recorrido completo de la bicicletada discurrirá por los siguientes puntos:
- Avenida de Madrid
- Avenida Bélgica
- Avenida de San Sebastián
- Avenida La Salle
- Puente Galcerán
- Plaza Weyler
- Calle Méndez Núñez
- Calle El Pilar
- Calle Villalba Hervás
- Calle La Marina
- Avenida Marítima
- Túnel de la Vía Litoral
- Avenida Francisco La Roche
El Ayuntamiento ha confirmado que las vías incluidas en este trayecto permanecerán cerradas únicamente durante el paso del pelotón. La reapertura de las calles se realizará de manera progresiva una vez que pase la última bicicleta y los agentes de la Policía Local autoricen el restablecimiento normal de la circulación.
Prohibiciones de estacionamiento desde la madrugada
El dispositivo especial no solo afectará a los vehículos en circulación, sino también a las zonas de aparcamiento regulado y libre. Las restricciones de estacionamiento comenzarán a las 1:00 horas de la madrugada del domingo en distintos tramos de la avenida de Madrid, avenida Bélgica, calle Méndez Núñez, calle El Pilar y calle Villalba Hervás.
La segunda fase de estas prohibiciones se activará a partir de las 3:00 horas. Desde ese momento, no se podrá aparcar en la calle La Marina, la avenida Marítima y la avenida Francisco La Roche. Esta medida afectará igualmente a todos los estacionamientos en batería situados entre la plaza del Cabildo y la plaza de Europa.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado la colaboración de toda la ciudadanía. Se recomienda a los conductores planificar con antelación los desplazamientos previstos para la jornada dominical y atender de forma estricta las indicaciones del personal de la organización y de los agentes de seguridad.