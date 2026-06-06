El PSOE denuncia el retraso de las obras del emisario de Punta Brava

El PSOE de Tenerife denunció ayer que la rehabilitación del emisario submarino de Punta Brava, una de las actuaciones presentadas por el Cabildo de Tenerife como clave para resolver los problemas de saneamiento del Valle de La Orotava y evitar nuevos episodios de contaminación en el litoral del Puerto de la Cruz, continúa sin comenzar pese a los reiterados anuncios realizados por el gobierno insular desde 2024.
Así se desprende de la respuesta remitida por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf) a una solicitud de información formulada por el Grupo Socialista, en la que el propio organismo reconoce expresamente que las obras aún no han comenzado. La actuación contempla la sustitución de un tramo de 240 metros del emisario submarino situado en Punta Brava, donde se localiza una de las fisuras relacionadas con los problemas de vertidos que afectaron a Playa Jardín y provocaron su cierre al baño durante meses.
La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, considera que los documentos oficiales evidencian “una enorme distancia entre los anuncios realizados por el Cabildo y la realidad de la ejecución de las obras”.
“Estamos hablando de una infraestructura que se presentó como urgente y estratégica para solucionar uno de los principales problemas ambientales y de saneamiento de Tenerife. Sin embargo, después de meses de anuncios y compromisos públicos, el propio Consejo Insular de Aguas reconoce que las obras ni siquiera han comenzado. Eso es algo que merece una explicación clara a la ciudadanía”, afirma.
Raya recuerda que la rehabilitación del emisario ha sido presentada en repetidas ocasiones como una actuación fundamental para resolver los problemas que afectan al litoral del Valle de La Orotava y advierte de que los retrasos prolongan una situación que preocupa a vecinos, empresas y administraciones.
“La defensa de nuestro mar, de nuestro litoral y de nuestros recursos naturales no puede quedarse en titulares o ruedas de prensa. Tenerife vive de su territorio, de la calidad de sus aguas y de la protección de un patrimonio ambiental que es de todos. Por eso resulta especialmente preocupante que una actuación considerada clave para acabar con los vertidos siga pendiente de ejecución”, señala.
Tamara Raya insiste en que el problema trasciende la confrontación política y afecta directamente a la imagen de Tenerife, a la protección del medio ambiente y a la confianza de la ciudadanía en las instituciones.