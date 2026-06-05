El fin del Patronato, una nueva etapa para el Museo Arqueológico del Puerto de la Cruz

La disolución del Patronato del Museo Arqueológico del Puerto de la Cruz, aprobada el 30 de marzo de 2026 por el Pleno municipal y publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife (BOP), abre una nueva etapa para la instalación, que pasará a integrarse en la estructura del Ayuntamiento.
Un cambio de gestión que se justifica en criterios de eficacia y eficiencia, ya que los estatutos datan del año 1991 y en la actualidad están obsoletos y requieren una actualización para adaptarse a las necesidades de la ciudadanía y a las nuevas exigencias del público.
El documento permanecerá durante 30 días en exposición pública para poder ser examinado por cualquier persona interesada en las dependencias municipales o bien, a través del portal de transparencia de la sede electrónica municipal.
Una vez que concluya este paso se comenzará a definir el nuevo marco de gestión de la instalación, y se podrá nombrar a la persona responsable de la dirección, teniendo en cuenta el perfil técnico más adecuado para ocupar esta plaza y dirigir esta nueva etapa.
Cabe recordar que desde noviembre de 2024 no se ha cubierto la plaza que dejó vacante por jubilación Juana Hernández, su única directora desde mayo 1991, año en el que la institución museística abrió sus puertas.
Tras la marcha de Hernández, el Ayuntamiento inició los trámites para la estabilización del personal, un proceso que concluyó este mismo año y que resultaba fundamental para garantizar la sostenibilidad del proyecto.
“La voluntad es que el Museo cuente con una dirección solvente y ajustada a las necesidades pero también que el procedimiento se haga bien, con todas las garantías administrativas y sin improvisaciones”, recalca el concejal del Complejo Turístico Costa Martiánez, Playas, Aparcamientos Públicos, Cementerio y el Patronato del Museo Arqueológico, Felipe Rodríguez.
Este proceso, añade, también permitirá la rehabilitación de la sede, una casona histórica ubicada en la céntrica calle El Lomo, actualizar y renovar la exposición permanente, y potenciar la rica colección del museo gracias a una aportación del Gobierno de Canarias superior al millón de euros.