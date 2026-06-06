Luz verde a la reforma del circuito de BMX del parque de La Vega en La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna informó de que ha sacado a licitación esta semana las obras de rehabilitación y mejora del actual circuito de BMX ubicado en el parque de La Vega, muy cercano al centro de la ciudad. Las empresas interesadas tendrán hasta el 23 de junio para presentar sus propuestas a este proyecto, dotado con 250.410,38 euros.
El concejal de Obras e Infraestructuras, Ángel Chinea, detalló que “esta iniciativa, que hemos llevado a cabo de manera consensuada con el área de Deportes, tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses y nos permitirá renovar por completo una instalación a la que recurren diariamente muchas personas para practicar este tipo de disciplinas deportivas”.
Chinea explicó que “estas actuaciones se centrarán, por un lado, en la reparación de la rampa de salida del circuito, desde donde los deportistas se impulsan para el inicio de su recorrido. Por otro lado, se prevé la renovación del resto del trazado mediante la ejecución de distintas capas con materiales que garantizan una mayor durabilidad y seguridad para los usuarios y usuarias”.
A todo esto, hay que añadir otras intervenciones complementarias como el refuerzo del muro de contención situado en una de las curvas principales del circuito, que en un futuro podrá servir como plataforma para la implantación de gradas y zonas de observación y control, o la adecuación del vallado perimetral que delimita este espacio, actualmente con signos de cierto deterioro.
El concejal de Deportes y presidente del OAD lagunero, Badel Albelo, destacó que “se trata de una de las zonas de mayor importancia para la práctica del deporte al aire libre en todo el municipio, por lo adquiere mayor relevancia este procedimiento”.
Desde el Ayuntamiento indicaron que en este proyecto se han tenido en cuenta las valoraciones del personal técnico y las opiniones de los deportistas, clubes y colectivos implicados en estas modalidades.