Carrozas, carretas y raíces: Granadilla vive su gran Romería de San Antonio

La Villa Histórica de Granadilla de Abona se prepara para vivir hoy uno de los acontecimientos más esperados de su calendario festivo: la Romería en honor a San Antonio de Padua, que este año alcanza su 48ª edición y volverá a reunir a miles de personas en torno a las tradiciones, la cultura popular y las raíces canarias.
La jornada principal tendrá lugar a partir de las 13.30 horas, tras la celebración de la solemne eucaristía en la iglesia matriz de San Antonio de Padua, prevista para las 12.00 horas y que estará acompañada por la Parranda Chasnera.
A continuación, una veintena de carrozas, tres carretas, 35 carritos, el barco de Tegueste y 18 agrupaciones folclóricas, rondallas y numerosos romeros recorrerán las principales calles del casco histórico protagonizando la tradicional ofrenda al patrón, cuyos productos serán destinados posteriormente a Cáritas Parroquial. El recorrido partirá desde la iglesia y concluirá en el Parque Los Hinojeros, donde la fiesta continuará con una gran verbena popular amenizada por las orquestas Amanecer de La Gomera, Wamampy, Tropin y Acapulco.
La programación festiva se complementa con la celebración de la XXXVI Feria de Artesanía y Gastronomía Canaria, que se desarrolló hoy y mañana en la plaza del Ayuntamiento granadillero y la calle Arquitecto Marrero.
CARÁCTER INSULAR
Por primera vez, la feria adquiere carácter insular y contará con cerca de una veintena de puestos dedicados a la artesanía tradicional y contemporánea, incluyendo especialidades como ganchillo, marroquinería, joyería creativa, pirograbado, calado canario, alfarería tradicional, cosmética artesanal, reciclaje creativo, bisutería, juguetería, decoración textil y una amplia muestra de productos gastronómicos típicos, entre ellos mojos, panes y dulces artesanales.
Asimismo, en la jornada de ayer tuvo lugar un amplio programa de actividades paralelas que arrancó con un taller de alfarería en el Museo de la Historia de Granadilla de Abona, seguido de la entrega del reconocimiento Granadilla Artesana a José Manuel González González, destacado maestro alfarero.
La agenda incluye además talleres de cata en el Espacio Cultural El Secadero; el I Memorial de Veteranos Francisco Suárez en el campo municipal de fútbol; el XXI Encuentro Insular del Juego del Palo; un concierto conjunto de la Sociedad Cultural Banda de Música José Reyes Martín y la Banda de Música de Arona, así como el Festival Joven ‘Ey Bro’, que pondrá el broche final a la jornada del sábado en el Parque Los Hinojeros con las actuaciones de Renzzo El Selector, Samuel Tabares, Sharken, Deset, Guillen y Juanmish.