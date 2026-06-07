El vagón número 1 del tranvía de Tenerife homenajea a su impulsor, Ricardo Melchior

El expresidente del Cabildo, Ricardo Melchior, ha dado nombre al vagón 101-01 del tranvía de Tenerife, un homenaje de Metrotenerife en reconocimiento a la visión, el liderazgo y la determinación que hicieron posible la puesta en marcha de una infraestructura que transformó la movilidad en el área metropolitana de la isla.
Coincidiendo con el decimonoveno aniversario de la entrada en servicio del tranvía, se ha querido recordar el papel decisivo que desempeñó Melchior en la concepción e impulso de un proyecto que, en su momento, supuso una de las mayores transformaciones del transporte público en Tenerife.
La presidenta insular, Rosa Dávila, destacó que “Ricardo Melchior tuvo la capacidad de anticiparse a las necesidades de movilidad de la isla y de defender una solución moderna, sostenible y eficiente cuando todavía muchos dudaban de su viabilidad. Hoy los datos demuestran que aquella apuesta fue acertada y que su legado continúa mejorando la calidad de vida de miles de personas cada día”.
“El mejor homenaje que podemos rendirle es seguir trabajando con la misma visión, ambición y compromiso con Tenerife que él demostró durante toda su vida pública”, apuntó, “porque el futuro no lo esperan las sociedades que lo imaginan; lo construyen las personas que se atreven a adelantarse a él. Hay personas que gestionan el presente y hay personas que construyen el futuro. Melchior fue una de ellas”.
La consejera de Movilidad, Eulalia García, señaló que “el mejor reconocimiento a Ricardo Melchior es comprobar cómo aquel proyecto en el que creyó se ha convertido en una referencia de movilidad sostenible para la vida cotidiana de miles de personas del área metropolitana”.
Desde su inauguración en 2007, el tranvía ha transportado cerca de 291 millones de pasajeros y prevé cerrar el año superando los 25 millones de usuarios anuales.