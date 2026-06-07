Una herramienta virtual permite acceder a la Justicia canaria desde cualquier lugar

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha iniciado la implantación de la Carpeta Justicia, un espacio virtual que permitirá facilitar y agilizar la relación de los ciudadanos con la Administración de Justicia.
Esta herramienta virtual integrada en el Sistema de Gestión Procesal Atlante posibilita que ciudadanos, empresas y profesionales consulten información judicial y accedan a servicios digitales desde cualquier lugar, sin necesidad de desplazarse a los tribunales, detalla el departamento autonómico que dirige Nieves Lady Barreto.
Los usuarios identificados podrán acceder a sus expedientes, consultar citas y señalamientos y entrar en la sede electrónica. Los profesionales recibirán las notificaciones a través de la plataforma del ministerio.