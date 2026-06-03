De la rotonda del Padre Anchieta al furgón policial: las claves del arresto de Maikel Mesa

El jugador del CD Tenerife Maikel Mesa será juzgado, junto a otras dos personas, por un delito de robo con violencia, tras haber declarado ante la Policía Nacional y en los juzgados de La Laguna en el día de hoy.
Los hechos sucedieron el pasado sábado, en La Laguna, y junto a Maikel Mesa han pasado a disposición judicial otras dos personas -en principio, familiares del jugador-.
Los hechos
El episodio tuvo lugar en la noche del 31 de mayo, alrededor de las 22.30 horas. A esa hora, una patrulla de la Policía Local fue requerida por la sala operativa para acudir a la calle Manuel de Ossuna, junto al Parking Laguna Centro, después de que el 112 recibiera la llamada de un hombre que pedía ayuda al asegurar que tres personas pretendían agredirlo.
Cuando los agentes llegaron a la zona, efectivos de la Policía Nacional ya estaban atendiendo al denunciante. El hombre explicó que había sido abordado mientras caminaba por la calle Herradores y que varios individuos lo increparon antes de agredirlo físicamente. Según su relato, los implicados también se apoderaron de su teléfono móvil antes de marcharse en un vehículo a toda prisa.
La víctima pudo facilitar a los policías datos clave para la investigación, entre ellos la descripción de los supuestos autores y la matrícula del coche en el que abandonaron el lugar.
La presunta víctima, un juez
De acuerdo con la versión trasladada por el perjudicado, que se identificó como juez en ejercicio, el incidente se habría iniciado en las inmediaciones de la Plaza de La Concepción. Allí, el futbolista y sus acompañantes habrían comenzado a mofarse de él con comentarios relacionados con su calvicie. El hombre les recriminó su comportamiento y, a partir de ese momento, la discusión habría desembocado en una agresión.
El denunciante sostiene que fue empujado contra una pared y acorralado por los implicados, recibiendo presuntamente un cabezazo y un golpe con el puño. Tras ese enfrentamiento, el grupo se dirigió hacia un aparcamiento público situado en la calle Manuel de Ossuna, paralela a Herradores, con intención de abandonar la zona.
El afectado decidió seguirlos a cierta distancia mientras contactaba con los servicios de emergencia. Ya en el aparcamiento, se colocó delante del vehículo para tratar de impedir que se fueran. Fue entonces cuando, según su denuncia, uno de los ocupantes bajó del coche, le arrebató el móvil y volvió a marcharse con el terminal.
Hasta el lugar se movilizaron agentes del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional y efectivos de la Policía Local de La Laguna. Los funcionarios comprobaron en un primer momento que las lesiones no parecían graves y orientaron al perjudicado sobre los trámites a seguir: acudir a un centro sanitario para obtener un parte médico y presentar la correspondiente denuncia.
El hombre acudió posteriormente al centro de salud y después a dependencias policiales. Además, los agentes le comunicaron que los aparcamientos del entorno disponen de sistemas de videovigilancia que podrían resultar relevantes para esclarecer lo ocurrido.
La investigación avanzó con la información aportada por la víctima, las matrículas recogidas y las imágenes disponibles en la zona. Con esos datos, la Policía Local consiguió identificar y localizar a los presuntos implicados, que comparecieron en dependencias municipales.
El móvil, recuperado
Durante las actuaciones, los agentes recuperaron el teléfono móvil del denunciante, que habría sido abandonado en las inmediaciones de la rotonda del Padre Anchieta, una zona actualmente afectada por obras.
Según consta en las diligencias, al comprobar que uno de los señalados era Maikel Mesa, las patrullas acudieron a la vivienda de su madre en un barrio lagunero. Fue ella quien contactó con el futbolista para informarle de que la Policía lo buscaba por el incidente, lo que llevó al jugador a presentarse ante los agentes.
En dependencias policiales, los funcionarios observaron que el deportista presentaba lesiones en los nudillos que podrían ser compatibles con una agresión. Al ser preguntado por el teléfono móvil de la víctima, habría indicado que el aparato se encontraba en la zona de la rotonda del Padre Anchieta, lugar al que se desplazaron los agentes para recuperarlo.
Tras prestar declaración en dependencias de la Policía Nacional, Maikel Mesa y sus dos acompañantes fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con violencia. Los investigadores consideran que los hechos no se limitarían a una agresión, sino que incluirían también la sustracción del terminal del denunciante.
Maikel Mesa, en furgón policial
Los tres arrestados fueron trasladados bajo custodia policial a los juzgados de San Cristóbal de La Laguna, sin pasar previamente por los calabozos, para comparecer en un juicio rápido. Será ahora la autoridad judicial la que determine las medidas que correspondan y el alcance penal de lo ocurrido.
El caso queda pendiente de resolución judicial, mientras las diligencias instruidas por el Cuerpo Nacional de Policía deberán concretar la participación de cada uno de los implicados en un suceso que comenzó con una discusión en la vía pública y terminó investigado como un presunto robo con violencia.