Santa Cruz inaugura el verano con una gran fiesta en blanco: entrada gratuita

Santa Cruz de Tenerife ya se prepara para recibir el verano por todo lo alto. El próximo viernes 19 de junio, de 20:00 a 01:00 horas, la explanada del puerto de la capital tinerfeña se convertirá en el epicentro de la segunda edición de ‘Bienvenida al Verano‘, un gran evento que fusionará lo mejor de la gastronomía y la música en directo.
La iniciativa fue presentada oficialmente este martes en el Palacio de Carta por el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, quien estuvo acompañado por Carmen Pérez (Sociedad de Desarrollo), David Mille (Gobierno de Canarias), Abbas Moujir (FAUCA) y Carlos Sabina (Zona Centro).
«Tras el éxito del año pasado, este evento no solo ambientará la ciudad y dinamizará el comercio y la restauración, sino que consolidará a Santa Cruz como un referente cultural, turístico y festivo», destacó el alcalde.
Dos ambientes y un toque de elegancia internacional
Inspirado en el famoso concepto internacional ‘Dîner en Blanc’, el evento vestirá el puerto de blanco en una noche que promete frescura, elegancia y cercanía al mar. El recinto contará con un aforo total de 5.000 personas dividido en dos áreas claramente diferenciadas:
- Zona de Cena en Blanco (500 comensales): Un espacio acotado y exclusivo frente al mar. La entrada tiene un coste simbólico de 3 euros, cuyos beneficios se destinarán íntegramente a fines sociales.
- Zona de Conciertos (4.500 personas): Un área amplia para disfrutar de la música en vivo con acceso totalmente gratuito hasta completar el aforo.
¿Cómo conseguir las entradas?
Para quienes deseen vivir la experiencia exclusiva de la cena, el plazo de venta ya está abierto. Las entradas se pueden adquirir a través de la web oficial del evento:
- Web de venta: www.bienvenidaalveranosantacruz.com
- Horario de apertura: Desde este miércoles a las 10:00 horas.
El proyecto, impulsado por la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz, cuenta con el respaldo de la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias y la estrecha colaboración de la asociación comercial Zona Centro y FAUCA