Santa Cruz cierra la carretera de la playa de Las Gaviotas por desprendimientos

Los técnicos municipales se encuentran en estos momentos en la zona para valorar la situación y decretar el cierre preventivo
playa de Las Gaviotas
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El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife procede, en estos momentos, al cierre de la carretera de acceso a la playa de Las Gaviotas, en el litoral de Anaga, debido a desprendimientos de rocas que han caído sobre la vía.

Según ha podido saber DIARIO DE AVISOS, a través de vecinos de Playa Blanca, los técnicos municipales se encuentran en estos momentos en la zona para valorar la situación y decretar el cierre preventivo de la carretera, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios.

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Los desprendimientos en la carretera de acceso a Las Gaviotas son un problema habitual debido a la inestabilidad de los acantilados de la zona de Anaga. Caídas de rocas obligan periódicamente a las autoridades a cerrar esta vía y la zona de estacionamientos de la playa por motivos de seguridad.

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