Santa Cruz cierra la carretera de la playa de Las Gaviotas por desprendimientos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife procede, en estos momentos, al cierre de la carretera de acceso a la playa de Las Gaviotas, en el litoral de Anaga, debido a desprendimientos de rocas que han caído sobre la vía.
Según ha podido saber DIARIO DE AVISOS, a través de vecinos de Playa Blanca, los técnicos municipales se encuentran en estos momentos en la zona para valorar la situación y decretar el cierre preventivo de la carretera, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios.
Los desprendimientos en la carretera de acceso a Las Gaviotas son un problema habitual debido a la inestabilidad de los acantilados de la zona de Anaga. Caídas de rocas obligan periódicamente a las autoridades a cerrar esta vía y la zona de estacionamientos de la playa por motivos de seguridad.