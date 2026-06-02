Importantes cambios en el tráfico de Santa Cruz por un rodaje: afectarán al centro

Cambios en el tráfico de Santa Cruz. El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal, que dirige Evelyn Alonso, y en coordinación con la Policía Local, realizará mañana miércoles, día 3, cortes de tráfico intermitentes a partir de las 20:00 y hasta las 04:00 horas en la Rambla de Santa Cruz con motivo del rodaje de una producción cinematográfica.
Los cambios en el tráfico de Santa Cruz afectarán a las restricciones de acceso, que no durarán más de cinco minutos, afectarán al tramo en sentido descendente desde la confluencia de la Rambla de Santa Cruz con la calle San Martín hasta la intersección con la calle Méndez Núñez. Asimismo, se llevarán a cabo interrupciones del tráfico en el sentido ascendente de la Rambla de Santa Cruz por encima de la confluencia con la calle Pedro Pérez Díaz hasta la intersección con la calle Pintor José Aguiar. Además, se producirán cortes intermitentes en la calle Arquitectos Saavedra y Díaz-Llanos
Los cambios del tráfico previstos impedirán que en dicho tramo horario se pueda realizar el giro en la intersección de la Rambla de Santa Cruz con las calles Arquitectos Saavedra y Díaz-Llanos y San Fernando.
Las restricciones que se aplicarán mañana se volverán a repetir durante el jueves 4 y el viernes 5, variando únicamente el tiempo de aplicación, que en estos días será desde las 20:00 hasta las 03:00 horas.