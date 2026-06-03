Detención de Maikel Mesa, jugador del CD Tenerife: cámaras podrían haber captado parte de lo sucedido

Maikel Mesa, jugador del CD Tenerife, declarará en los juzgados de La Laguna tras haberlo hecho en la comisaría de la Policía Nacional lagunera tras haberse visto implicado en una presunta agresión el pasado fin de semana.
Junto a Maikel Mesa comparecerán dos familiares que lo acompañaban en el momento del incidente, además de una persona vinculada a ellos. El jugador del CD Tenerife está a la espera de que se lleva a cabo un juicio rápido.
La personas agredida -juez de profesión-, contaría con un testigo de los hechos, además de que, según ha podido saber DIARIO DE AVISOS, cámaras de seguridad habrían registrado parte de lo ocurrido en el lugar de los hechos -un parking de San Cristóbal de La Laguna-.
El presuntamente agredido grabó todo lo sucedido, por lo que los ahora juzgados le habrían quitado el móvil para arrojarlo intentando acabar con las posibles pruebas de lo sucedido.