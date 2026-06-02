La ‘nueva’ casa del CD Tenerife: así será el Heliodoro tras su transformación

El Salón Noble del Cabildo Insular de Tenerife acogió esta mañana la presentación del Plan Director del Heliodoro Rodríguez López, la hoja de ruta que seguirá la rehabilitación de la instalación deportiva, y su entorno, durante la próxima década. Un ambicioso proyecto urbanístico que pretende aumentar su vida útil y mejorar la instalación para mejorar la práctica deportiva y dotarla de otros usos. La gran complejidad de esta obra es que se ejecutará mientras la actividad deportiva continúe su normal desarrollo.
Asistieron a dicha rueda de prensa Rosa Dávila, presidenta del Cabildo Insular de Tenerife; Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife; Yolanda Moliné, responsable del área de Deportes de la institución insular; José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife; y Felipe Miñambres, presidente del CD Tenerife.
El proyecto ha sido elaborado por los técnicos de Gestur y supone una “apuesta importante por hacer una rehabilitación importante en estos dos años. Ahora añadimos una hoja de ruta
Cuando llegamos el estadio se estaba cayendo a ‘cachos’ y esto es una apuesta de presente y futuro. Esta es una apuesta por mejorar las condiciones y tener un estadio adecuado a lo que merece el CD Tenerife y esta Isla”, destacó Rosa Dávila, presidenta del Cabildo.
Este Plan Director ya se está ejecutando en su primera fase, de las cuatro que componen el proyecto y de cinco años de duración cada una. Esta primera está destinada a mejorar las condiciones. Adecuar las instalaciones a las prácticas que se están llevando a cabo (cambios de asientos, reformas en el hormigón estructural, mejora de electricidad y fontanería, rehabilitación de la marquesina, construcción de un pararrayos, nuevos sistema contra incendios y se instalarán dos nuevos videomarcadores de gran formato).
Destaca en la Fase 2 (2030) una nueva piel para el Heliodoro, para la que se ha elegido una malla envolvente de alta resistencia y totalmente transpirable que permitirá, incluso, la instalación de una tecnología multimedia.
En la tercera (2035) se tratará el campo, el que se pretende deprimir para conseguir aumentar el aforo del estadio hasta los 25.176 asientos. Superar ese límite ya supondría plantearse la construcción de un nuevo estadio.
En la fase 4 (2040) se ejecutarán las pertinentes obras de adecuación del entorno urbano del Heliodoro.