Grietas, suciedad y telarañas: denuncian el deterioro del Pabellón de Deportes de Tacoronte

El concejal de Sí se puede Tacoronte, José Luis Almenara, denuncia el “preocupante estado de abandono y falta de mantenimiento” en el que se encuentra el Pabellón Municipal de Deportes.
Esta llamada de atención surge tras las numerosas quejas manifestadas por vecinos, familias y participantes con motivo de la reciente celebración de una de las jornadas de los Juegos Cabildo de Tenerife en dicho recinto.
Según ha podido comprobar la formación municipalista, las deficiencias del pabellón abarcan desde falta de mantenimiento estructural, grietas, roturas de elementos y escasa conservación en fachadas e interiores hasta una aparente poca limpieza profunda. A todo ello se suma que la presencia de telarañas y acumulación de suciedad en diversos puntos del recinto durante el desarrollo de la competición, una situación que Almenara califica de “lamentable”.