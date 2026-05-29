Fallece Tita, histórica aficionada del CD Tenerife

La afición del CD Tenerife llora el fallecimiento de Tita, una de sus seguidoras más históricas, míticas y populares. La noticia la ha comunicado la Federación de Peñas blanquiazul en sus redes sociales.
Antonia Hernández Tita, era presidenta de la peña Sentimiento Blanquiazul y fue, durante décadas una de las aficionadas del CD Tenerife más reconocibles.
Tita formó parte del documental Las Otras Once. Un trabajo audiovisual que contaba con once mujeres protagonistas, que relataron la historia del club blanquiazul a través de sus vivencias y vinculación con la entidad.
“Enviamos nuestro más sentido pésame a familiares y amigos”, señalan desde la federación de peñas.
Desde DIARIO DE AVISOS enviamos todo nuestro cariño y nuestro más sentido pésame a toda su familia, amigos y seguidores blanquiazules.