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Fallece Tita, histórica aficionada del CD Tenerife

Antonia Hernández Tita, era presidenta de la peña Sentimiento Blanquiazul y fue, durante décadas una de las aficionadas del CD Tenerife más reconocibles
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La afición del CD Tenerife llora el fallecimiento de Tita, una de sus seguidoras más históricas, míticas y populares. La noticia la ha comunicado la Federación de Peñas blanquiazul en sus redes sociales.

Antonia Hernández Tita, era presidenta de la peña Sentimiento Blanquiazul y fue, durante décadas una de las aficionadas del CD Tenerife más reconocibles.

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Tita formó parte del documental Las Otras Once. Un trabajo audiovisual que contaba con once mujeres protagonistas, que relataron la historia del club blanquiazul a través de sus vivencias y vinculación con la entidad.

“Enviamos nuestro más sentido pésame a familiares y amigos”, señalan desde la federación de peñas.

Desde DIARIO DE AVISOS enviamos todo nuestro cariño y nuestro más sentido pésame a toda su familia, amigos y seguidores blanquiazules.

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