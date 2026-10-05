Badajoz-CD Tenerife en Copa del Rey: el Güímar podría jugar con el Sevilla FC

El CD Tenerife se verá las caras con el CD Badajoz en la primera ronda de las eliminatorias de la Copa del Rey tras el sorteo celebrado en Madrid. Serán 56 emparejamientos, a la espera de que entren los equipos que disputan la Supercopa, en los que, además, se ha conocido que la UD Las Palmas viajará hasta Madrid para verse las caras con el Alcalá, mientras el Güímar podría ser visitado por el Sevilla FC.
Los emparejamientos, que disputarán entre los días 27, 28 y 29 de octubre, se han establecido teniendo en cuenta criterios de proximidad geográfica y tratando de cruzar, siempre que sea posible, a los clubes de menor categoría con los de mayor nivel.
Además, las eliminatorias se disputarán a partido único en el estadio del equipo de inferior categoría, siempre que el recinto cumpla los requisitos establecidos por la Federación. Si ambos contendientes pertenecen a la misma división, será local el club cuya bola haya salido primero.
El Sevilla FC, posible visitante de Güímar
Además, el AU Güímar podría verse las caras con el Sevilla FC si, finalmente, logra derrotar al Sporting Hortaleza tras la suspensión del duelo de ayer.
El acta arbitral del Atlético Unión Güímar-Sporting Hortaleza aporta nuevos detalles sobre la suspensión del encuentro de Copa del Rey que debía disputarse este domingo en el estadio municipal de Tasagaya. Según recogió COPE, a partir de una información de EFE, el responsable del operativo de la Guardia Civil aseguró al equipo arbitral que la seguridad estaba garantizada durante todo el partido antes de que el conjunto madrileño decidiera no jugar.