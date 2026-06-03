La Guardia Civil interviene 5.000 botellas de soju coreano en Canarias, la famosa bebida del ‘Juego del Calmar’

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha detectado la comercialización irregular de un total de 5.046 botellas de bebidas alcohólicas de origen asiático, en concreto soju coreano, en varios establecimientos comerciales de Gran Canaria.
Según ha informado la Benemérita en una nota de prensa, la intervención ha sido realizada por agentes de la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de Santa María de Guía al comprobar que los productos que estaban a la venta carecían de los controles tributarios exigidos.
Los agentes constataron durante las inspecciones la presencia de numerosas botellas de la bebida conocida como soju coreano expuestas para su venta al público sin los correspondientes precintos fiscales ni los elementos de control tributario obligatorios para este tipo de bebidas en Canarias, por lo que se encontraban preparadas para su distribución y consumo de forma irregular en diversos comercios de productos asiáticos.
Además, la Guardia Civil ha señalado que este tipo de bebidas ha experimentado un notable incremento de su demanda en los últimos años, especialmente entre el público joven, debido a la creciente popularidad de la cultura coreana y de sus productos gastronómicos.
La ausencia de los controles fiscales obligatorios puede suponer un perjuicio económico para la Hacienda Pública, además de dificultar la correcta trazabilidad de los productos y las garantías asociadas a su comercialización.
Como resultado de las actuaciones practicadas, los agentes han puesto los hechos en conocimiento de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Canarias, que es el organismo competente para la adopción de las medidas oportunas.
Finalmente, la operación continúa abierta y los investigadores no descartan la realización de nuevas inspecciones y actuaciones relacionadas con estos hechos en la isla.