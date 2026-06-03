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Cómo ir al Baile de Magos de La Orotava: líneas de guagua y horarios

Titsa recuerda que la guagua es la mejor opción de desplazamiento hasta la localidad norteña como medio de transporte seguro
La Orotava abre el plazo para solicitar mesa en el Baile de Magos
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Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, refuerza las líneas que conectan con La Orotava para acudir al Baile de Magos que tendrá lugar este viernes 5 de junio.

La compañía recuerda que la guagua es la mejor opción de desplazamiento hasta la localidad norteña como medio de transporte seguro y cómodo, evitando los problemas de búsqueda de aparcamiento.

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Con el dispositivo diseñado, el viernes noche y la amanecida del sábado, las líneas 101 (La Laguna-La Orotava), 108 (Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife-Enlace Los Realejos), 345 (Puerto de la Cruz-La Orotava-Aguamansa), y 346 (Estación de La Orotava-Camino de Chasna-Aguamansa-El Velo-La Caldera de La Orotava) mejorarán sus horarios añadiendo servicios adicionales a los ya habituales.

De esta forma, la 101 tendrá salidas desde La Matanza a las 21:25, 22:30, 22:45, 23:45, 23:50 y 00:55 horas. Por su parte, la 108 se reforzará con salidas desde Icod de los Vinos a las 21:00, 21:35 y 22:25 horas, mientras que las líneas 345 y 346 realizarán salidas extras desde la Estación de Puerto de la Cruz a las 20:40 horas y a las 21:35 y 22:35 horas solo para la 345.

Titsa recuerda que todos estos cambios pueden consultarse en la página web www.titsa.com, en el teléfono 922.53.13.00 y a través de las redes sociales de la compañía.

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