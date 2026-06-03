Cómo ir al Baile de Magos de La Orotava: líneas de guagua y horarios

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, refuerza las líneas que conectan con La Orotava para acudir al Baile de Magos que tendrá lugar este viernes 5 de junio.
La compañía recuerda que la guagua es la mejor opción de desplazamiento hasta la localidad norteña como medio de transporte seguro y cómodo, evitando los problemas de búsqueda de aparcamiento.
Con el dispositivo diseñado, el viernes noche y la amanecida del sábado, las líneas 101 (La Laguna-La Orotava), 108 (Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife-Enlace Los Realejos), 345 (Puerto de la Cruz-La Orotava-Aguamansa), y 346 (Estación de La Orotava-Camino de Chasna-Aguamansa-El Velo-La Caldera de La Orotava) mejorarán sus horarios añadiendo servicios adicionales a los ya habituales.
De esta forma, la 101 tendrá salidas desde La Matanza a las 21:25, 22:30, 22:45, 23:45, 23:50 y 00:55 horas. Por su parte, la 108 se reforzará con salidas desde Icod de los Vinos a las 21:00, 21:35 y 22:25 horas, mientras que las líneas 345 y 346 realizarán salidas extras desde la Estación de Puerto de la Cruz a las 20:40 horas y a las 21:35 y 22:35 horas solo para la 345.
Titsa recuerda que todos estos cambios pueden consultarse en la página web www.titsa.com, en el teléfono 922.53.13.00 y a través de las redes sociales de la compañía.