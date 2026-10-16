Canarias reconocerá la antigüedad de miles de empleados públicos con mejoras salariales desde 2027

Comisiones Obreras (CCOO), junto con UGT y CSIF, firmarán este lunes con el Gobierno de Canarias un acuerdo para la implantación de la carrera profesional horizontal del personal funcionario y laboral de la Administración General de la Comunidad Autónoma. El sindicato considera que este acuerdo representa un avance histórico en el reconocimiento de los derechos laborales de miles de empleados públicos que llevan cerca de veinte años esperando su aplicación.
CCOO recuerda que el derecho a la carrera profesional está recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público desde 2007, sin que hasta ahora se haya materializado para este colectivo. Durante todo este tiempo, el sindicato ha participado activamente en las mesas técnicas de negociación, defendiendo una implantación que garantizara condiciones equiparables a las de otros trabajadores de la Administración autonómica.
Uno de los principales logros del acuerdo es que las cuantías económicas tendrán como referencia las establecidas para el personal del Servicio Canario de Salud. Para Comisiones Obreras, esta equiparación constituía una línea roja en las negociaciones. “No estábamos dispuestos a aceptar una carrera profesional de segunda categoría”, subraya Jenifer Jerez Hernández, coordinadora del Sector de Administración General de la FSC CCOO Canarias.
Otro aspecto fundamental es el reconocimiento extraordinario de la antigüedad acumulada. El acuerdo contempla que, con carácter excepcional y por una sola vez, cada empleado público sea encuadrado inicialmente en el tramo que le corresponda según los años de servicio reconocidos a 31 de diciembre de 2026.
El sistema establece cinco tramos, a los que se accederá inicialmente con 5, 11, 17, 23 y 28 años de antigüedad, respectivamente. De esta manera, se evita que quienes llevan décadas trabajando en la Administración tengan que comenzar su carrera profesional desde el primer nivel.
«Los empleados públicos no tenemos por qué pagar las consecuencias de que la Administración haya tardado casi veinte años en reconocer un derecho que ya teníamos», señala Jerez Hernández.
Aplicación desde enero de 2027
El acuerdo prevé incorporar estas medidas a la Ley de Presupuestos de Canarias para 2027, con efectos económicos desde el 1 de enero de ese año. Su implantación retributiva será progresiva: el 25 % en 2027, el 50 % en 2028, el 75 % en 2029 y el 100 % en 2030.
El encuadramiento inicial se realizará de oficio, sin necesidad de solicitud individual, y deberá resolverse antes del 30 de junio de 2027. El primer abono está previsto para la nómina de julio, incluyendo los atrasos correspondientes desde enero.
Comisiones Obreras expresa su satisfacción por el acuerdo alcanzado, pero advierte de que mantendrá la vigilancia sobre el cumplimiento de todos los compromisos y plazos establecidos, así como sobre su aprobación definitiva y aplicación efectiva.
“Este acuerdo supone un paso decisivo, pero nuestro trabajo no termina con la firma. Seguiremos negociando para mejorar la carrera profesional y el conjunto de las condiciones laborales de los empleados y empleadas públicas de Canarias”, concluye Jenifer Jerez Hernández.