El HUC asumirá por la tarde la psiquiatría infantil urgente del CAE

El Hospital Universitario de Canarias (HUC) implantará desde la próxima semana tres consultas extraordinarias por la tarde para atender los casos urgentes de psiquiatría infanto juvenil del CAE de La Orotava debido al atasco que se ha generado por la baja prolongada de la psiquiatra habitual.
Así se lo trasladó a un grupo de familias de Visión Azul Autismo el alcalde de La Orotava, Francisco Linares, durante la reunión mantenida el lunes para abordar principalmente en la falta de atención de esta especialidad en dicho centro, que afecta especialmente a menores y jóvenes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), depresión y ansiedad. También desde el HUC confirmaron a este periódico que las previsiones son ponerlas en marcha la próxima semana.
Cabe recordar que la pasada semana un grupo de madres y padres denunció en este periódico la grave situación provocada por la carencia de especialistas de salud mental en el CAE de La Orotava, que ha dejado a numerosos menores sin atención ni seguimiento.
Las familias le explicaron al mandatario que actualmente hay menores pendientes de diagnóstico, citas canceladas, revisiones que no se están realizando y problemas con el seguimiento de medicación. Incluso, se expuso el caso de una cita de seguimiento que se ha dado para mayo de 2027, algo que evidencia la gravedad de la situación.
Por su parte, Linares les comunicó que ha estado informándose y hablando sobre este problema con responsables de la Consejería de Sanidad. Según la información que le han brindado, las plazas existen, pero actualmente hay dificultad para encontrar profesionales que las cubran.
Por eso, como medida provisional, mientras se consigue sustituir a la profesional que está de baja, se ha decidido reforzar la atención desde la unidad del HUC aumentando tres agendas de consulta semanales por la tarde este centro hospitalario, mediante una actividad extraordinaria de los profesionales y un plan especial.
Por otra parte, Visión Azul Autismo mantiene la concentración prevista para el día 28 de octubre, pendiente del correspondiente permiso por parte de la Subdelegación del Gobierno. “No queremos únicamente una medida puntual: necesitamos que exista una atención estable, que se realicen los diagnósticos, las revisiones y que haya continuidad en los tratamientos y seguimientos”, sostienen desde la asociación que agrupa a más de cien famlias de diferentes municipios del Norte de la Isla.