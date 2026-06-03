Cuándo y dónde son las romerías y bailes de magos en Tenerife este fin de semana: programa completo

Tenerife se prepara para vivir un fin de semana marcado por las tradiciones con dos romerías y dos bailes de magos. Cuatro municipios del norte y del sur de la Isla concentran un programa de actos que incluye cenas, parrandas, celebraciones religiosas y verbenas populares, reactivando la actividad cultural del archipiélago.
Viernes de tradición en La Orotava
La actividad arranca en el norte de la Isla con la celebración del Gran Baile de Magos de La Orotava, enmarcado dentro de las fiestas de Corpus Christi y San Isidro Labrador.
Los actos oficiales darán comienzo a las 21:00 horas en la Plaza del V Centenario con la tradicional Fiesta Canaria, que albergará la cena de grupos y las actuaciones de diversas parrandas. Desde la organización se recuerda que para asistir a este espacio será obligatorio acudir con traje típico.
Posteriormente, a las 22:00 horas, se iniciará el Baile de Taifa en el recinto principal, de forma paralela a la programación musical del Puente Escultor Estévez, donde se dispondrá música de ambiente a cargo de DJ Mingo Show.
Asimismo, a las 21:30 horas, las instalaciones de la Sociedad Liceo de Taoro acogerán su propia Cena-Baile de Magos, la cual contará con la ambientación musical de la Orquesta Tejina.
A partir de las 23:00 horas, la música en directo se diversificará en otros dos puntos neurálgicos del casco villero. La zona de la Calle Calvario y la Avenida de Canarias contará con las actuaciones de las formaciones Fórmula Latina, Malibu y Tropi. Al mismo tiempo, en la Plaza Franchy Alfaro se subirán al escenario los grupos Nueva Era Latina, Maquinaria y Klimbara.
Sábado de baile de magos
Las fiestas en honor a San Antonio de Padua se trasladan el sábado a la Villa Mariana con la celebración del Baile de Magos de Malpaís, en el municipio de Candelaria. El encuentro festivo está programado para iniciarse a las 20:00 horas.
El apartado musical de la noche estará cubierto por las actuaciones de la Parranda Los Muchachos, el Grupo Pa Ti y el cantante Manuel Dorta.
La organización del evento ha estipulado que es requisito imprescindible para el acceso al recinto vestir el traje típico o la vestimenta tradicional canaria.
Domingo de romerías
El domingo la jornada se dividirá entre el norte y el sur de Tenerife con la salida de dos romerías tradicionales a partir del mediodía.
En La Laguna, arranca la Romería de Guamasa a las 12:00 horas. El recorrido oficial establece la concentración inicial de las carretas en la calle Santa Rosa de Lima. La comitiva partirá formalmente a la altura de la Iglesia del barrio para continuar por la citada calle Santa Rosa de Lima, enlazar con el Camino El Majano (TF-156), proseguir por el Paseo de las Acacias y emprender el retorno final al punto de origen por la misma calle Santa Rosa de Lima.
En el sur de la Isla, el municipio de Granadilla de Abona celebrará la XLVIII Romería en Honor a San Antonio de Padua, fijada también para las 12:00 horas. Los actos comenzarán en la iglesia matriz con una eucaristía solemne cantada por la Parranda Chasnera, espacio donde se desarrollará la ofrenda de alimentos destinados a Cáritas Parroquial y la actuación de los Bailarines Herreños.
Tras la misa, la romería partirá desde la plaza de la iglesia de San Antonio de Padua, recorriendo las principales calles del casco histórico de Granadilla hasta finalizar en la zona de Los Hinojeros. A
l término del recorrido, dará comienzo una verbena popular amenizada por las orquestas Amanecer de la Gomera, Tropin, Acapulco y Wamampy. Para participar en este evento es requisito indispensable acudir ataviado con trajes tradicionales.