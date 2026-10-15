Rutas temáticas, visitas al cementerio y teatro gratis: así será Finados 2026 en La Orotava

La Orotava celebrará del 22 al 31 de octubre la sexta edición de su programa cultural Finados 2026, con una agenda de actividades gratuitas que incluye rutas históricas, teatro, literatura y conferencias.
La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento, busca recuperar las tradiciones canarias vinculadas al Día de Difuntos y acercar a la ciudadanía el patrimonio cultural del municipio.
Entre las propuestas destacan las visitas al cementerio municipal, la representación de Don Juan Tenorio en los Jardines Victoria y varios recorridos temáticos relacionados con la memoria, la muerte y las costumbres funerarias de Canarias.
Todas las actividades serán gratuitas, aunque para participar en las rutas históricas será necesario inscribirse previamente a través del correo electrónico turismo@villadelaorotava.org, según ha informado el Consistorio.
Rutas por el cementerio y tradiciones funerarias
El programa comenzará el jueves 22 de octubre, a las 19.00 horas, con la conferencia Planeta Funerario: ritos, mitos y tradiciones funerarias a través del mundo, impartida por Juanca Romero Hasmen en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
La charla abordará diferentes prácticas funerarias de distintas culturas, desde inscripciones poco habituales hasta construcciones y rituales relacionados con la muerte.
Una de las actividades principales será la ruta histórica El Cementerio, programada para el viernes 23 y el martes 27 de octubre. El recorrido estará dirigido por José Maza, autor del libro Bicentenario del Cementerio Municipal de La Orotava, y permitirá conocer la historia del camposanto, su patrimonio y las costumbres funerarias de la localidad.
El cementerio municipal de La Orotava, inaugurado en 1823 y declarado Bien de Interés Cultural en 2005, constituye uno de los espacios patrimoniales que protagonizan esta edición de Finados.
La literatura también tendrá presencia en la programación. El miércoles 28 de octubre, a las 19.30 horas, el Salón de Plenos acogerá la presentación del libro Lucitas de Finados, de Julio Concepción.
Dos funciones gratuitas en los Jardines Victoria
El jueves 29 de octubre será el turno del teatro con la representación de Don Juan Tenorio, la conocida obra de José Zorrilla tradicionalmente vinculada a la celebración del Día de Difuntos.
La Agrupación de Teatro de Filología de la Universidad de La Laguna ofrecerá una adaptación en los Jardines del Marquesado de la Quinta Roja, conocidos como Jardines Victoria.
Se han programado dos funciones gratuitas, a las 19.00 y a las 20.30 horas, que permitirán disfrutar de esta representación en uno de los espacios patrimoniales más conocidos del municipio.
La programación concluirá los días 30 y 31 de octubre con la ruta La Orotava en hueso y alma, a cargo de Lhorsa. Ambas sesiones comenzarán a las 18.30 horas y propondrán un recorrido por distintos aspectos del patrimonio local relacionados con la memoria, la muerte y las tradiciones populares. Para participar será necesario reservar plaza previamente.
Cómo inscribirse en las actividades gratuitas de Finados 2026
El Ayuntamiento de La Orotava ha confirmado que todas las actividades del programa son gratuitas, aunque las rutas históricas requieren inscripción previa. Las personas interesadas en participar en El Cementerio o La Orotava en hueso y alma deberán formalizar su solicitud mediante el correo electrónico turismo@villadelaorotava.org.
Con esta iniciativa, que alcanza su sexta edición, el Consistorio pretende preservar las costumbres canarias relacionadas con el Día de Difuntos y favorecer su transmisión a las nuevas generaciones.
El alcalde de La Orotava, Francisco Linares, destaca la importancia de “mantener vivas las tradiciones populares como parte esencial del patrimonio cultural y de la identidad del municipio”.
Por su parte, la concejala delegada de Patrimonio Cultural, Delia Escobar, subraya el valor del programa para acercar la cultura popular a los vecinos y fomentar el conocimiento de las prácticas y creencias que han acompañado históricamente la celebración de Finados en Canarias.