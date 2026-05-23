El técnico blanquiazul introdujo cinco cambios con respecto al once inicial que se enfrentó al Pontevedra. León, Juanjo Sánchez, Gastón, Jeremy y Jony fueron las novedades en el equipo de Cervera, que sorprendió apostando de inicio por el joven Jony, otra de las promesas surgidas en la cantera de Geneto.
El encuentro dejó poco fútbol durante gran parte de la primera mitad, hasta que en el minuto 39 apareció Jeremy para desequilibrar el choque. El atacante se internó por banda y puso un balón de gran calidad al segundo palo, donde apareció el de siempre: Enric Gallego. El delantero blanquiazul amplió sus números en una sobresaliente temporada con un remate que superó al meta local, Alberto. El pichichi no faltó a su cita con el gol y adelantó a los suyos ante un Ourense que daba la sensación de no jugarse demasiado.
Sin embargo, el conjunto gallego reaccionó de inmediato. Juanjo se mostró excesivamente blando en la medular y Martín Ochoa aprovechó el error para iniciar un contragolpe peligroso. La acción terminó con un intento de vaselina ante la salida de Gabri, aunque el disparo se marchó desviado. Fue la ocasión más clara de los locales, que, pese a su delicada situación clasificatoria, no transmitieron sensación de urgencia.