Demandan al Ayuntamiento de Arona tras promover Vox el despido de una trabajadora embarazada

El Ayuntamiento de Arona ha sido demandado por el despido de una trabajadora que prestaba servicios como personal de confianza en el Consistorio tras causar baja con motivo de su embarazo, en información adelantada por DIARIO DE AVISOS y basada en la documentación que obra en poder de este periódico.
Tanto la incorporación al Consistorio como su posterior despido fue impulsada por el edil Naim Yánez, también consejero insular en el Cabildo tras ser elegido en las urnas como candidato de la formación ultraderechista Vox, a la que sigue perteneciendo y que en su propaganda política sostiene ser un partido provida.
Como consecuencia de dicha demanda, el Ayuntamiento de Arona será juzgado mañana miércoles en la capital tinerfeña por un tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa, juicio donde lógicamente resultará relevante el testimonio de Yánez, que está citado como testigo y, por ende, está obligado a decir la verdad.
Lo que se dirime
En caso de prosperar plenamente la demanda presentada por la representación legal de la afectada en la causa que hoy nos ocupa, el Ayuntamiento de Arona no solo tendría que reincorporar a esta trabajadora, sino además proceder a la devolución de los salarios que presuntamente dejó de cobrar injustificadamente desde que comunicó su referido estado de salud, así como indemnizar a la afectada por daños y perjuicios.
El caso que nos ocupa arranca cuando Naím Yánez convence a María (nombre ficticio de la afectada) para que abandone su trabajo y se incorpore como personal de confianza al Ayuntamiento de Arona a partir de enero del año pasado, garantizando que su horario será de ocho de la mañana a dos de la tarde -dato importante, como se comprobará- y con la garantía de que ocupará dicho desempeño laboral cuanto menos hasta junio de 2027, dado que la legislación vigente obliga a celebrar nuevas elecciones a partir de esa fecha.
Siempre según el contenido de la demanda, los problemas para la ahora demandante comenzaron bien pronto dado que, ya en las conversaciones para su contratación, el concejal no fue capaz de delimitar sus funciones.
La noche del sábado
Sea como fuere, la mujer acepta la oferta y pronto descubre los primeros indicios de que no ha tomado la decisión correcta para sus intereses, ya que en marzo de 2025 Yánez no duda en ponerse en contacto la noche de un sábado para apremiar a la trabajadora para que saque adelante su tarea sobre hasta seis expedientes distintos y, cuando la trabajadora le insinúa cordialmente que está vulnerando sus derechos, recibe como respuesta una carcajada del ultraderechista.
A modo ilustrativo, en la demanda se explicita como en tono jocoso entre las partes se llega a decir que “el personal de confianza trabaja 24 horas”.
Tal demanda reproduce más ejemplos de cómo Yánez conmina a María a trabajar fuera de su horario, incluso a horas intempestivas, sin que el Ayuntamiento de Arona, como es su obligación al ser legalmente su empleador, abone hora extra alguna por ese desempeño laboral que excede las condiciones estipuladas en su contrato.
A estas alturas es menester recordar que, como bien se recuerda en la demanda, el Tribunal Supremo ya aclaró en sentencia fechada el 20 de abril de 2016 que no existe esa opción de relación laboral de disponibilidad absoluta 24 horas al día, pese a que “estos nombramientos políticos de confianza han hecho que alguna autoridad entienda que no tienen ningún límite horario ni de disponibilidad, y esto claramente no es así. Como tampoco lo es en el ámbito laboral privado, donde todas las contrataciones son libres”.
Todo empezó a torcerse definitivamente en agosto de 2025, cuando María informa al citado concejal aronero de Vox sobre su embarazo, y se agravó a finales de septiembre del mismo año porque ella tiene que darse de baja al ser declarada paciente de alto riesgo.
Fulminante
Pese a que María se mantuvo al pie del cañón durante los días siguientes para que no resultaran perjudicados temas de su incumbencia, el Ayuntamiento le aplicó una notable rebaja en su sueldo (nada particularmente generoso al estar cercano a la media de los salarios en las Islas), ante lo que ella recurrió.
La respuesta del Ayuntamiento fue el despido fulminante de una embarazada de alto riesgo como es María, acto cuya posible ilegalidad será ahora dirimida por el juzgado en un proceso donde, hay que destacar, se acusa al Ayuntamiento de Arona de vulnerar derechos fundamentales.
Resta recordar que Naím Yánez no solo es concejal en Arona por Vox, sino que además se trata del segundo teniente de alcalde en Arona gracias a la alianza de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) con los ultranacionalistas españoles, un pacto que lejos de resultar una excepción también se ha producido en otros municipios importantes como Granadilla de Abona y Teguise (Lanzarote).