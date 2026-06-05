Maikel Mesa, jugador del CD Tenerife, junto a dos acompañantes, fueron condenados recientemente por un delito de atentado y otro de lesiones, además de otro de daños uno de los implicados, en un suceso que ha causado gran revuelo en la Isla. La persona agredida, juez de profesión ha reconocido que
En los micrófonos de Cope Tenerife, la persona agredida ha desvelado la manera en la que se produjo todo: “Me llamaron calvo, me di la vuelta para pedirles explicaciones, les dije “mira, ¿qué pasa? Solo eso y se me encararon y empezaron a provocarme”.
La víctima reconoció que “Maikel Mesa y uno de sus acompañantes me agarraron por la chaqueta para llevarme contra la pared de la calle mientras el tercero aprovechó para pegarme una patada en la espalda”.
Admitió que el jugador del CD Tenerife le propinó un cabezazo: “Maikel Mesa me dio un cabezazo y el tercer implicado, un puñetazo en la cara. Después de decir mi profesión el que me había dado una patada en la espalda dijo “mira, mira, te he quitado las gafas” y las tiró contra el suelo. No creo que tuviera intención de romperlas, pero sí: me las quitó y las lanzó contra el suelo”.
El juez reconoció “no entender” lo que estaba pasando: “Justo a esa hora, sobre las 22.00 horas, no pasaba nadie por allí. Yo llamé al 112 mientras los seguía, esperando a que llegara la policía. Los vi entrar en el parking y decidió grabar el coche, sacar fotos y tomarles la matrícula, por eso los seguí”.
Una vez dentro del aparcamiento, miró la matrículo: “Puse las manos sobre el capó para que no pudieran salir. El trabajador del parking pidió que no se fueran. Maikel Mesa, que conducía, aceleró el coche empujándome con él. El trabajador del parking pidió que no me atropellaran”.
La víctima reconoce que todo lo sucedido “está grabado” por las cámaras del parking, formando las mismas parte de la causa. “Esas imágenes, en ocasiones, se pueden hacer públicas. Me gustaría que se viese toda la grabación tanto dentro como en la puerta porque se han dicho muchas cosas. Si se vieran se entendería la naturaleza de la agresión que sufrí. Dentro del parking, realmente, fueron cuatro personas contra mí, sin posibilidad mía de defensa”, indicó.
Además, señaló que el jugador del CD Tenerife le hizo un “mataleón” en el interior del parking: “Me agarró fuertemente del cuello. En aquel momento no lo sentí, por la adrenalina, pero todavía me duele mucho la garganta y la nariz”.