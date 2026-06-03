“Calvo de mierda, mira que te voy a meter”: la sentencia que ha acabado en la condena de Maikel Mesa y dos acompañantes

Maikel Mesa, jugador del CD Tenerife, ha sido condenado a ocho meses de prisión y multa de 600 euros por un delito de atentado y otros otros 600 euros de multa por el delito de lesiones tras unos hechos acaecidos el pasado fin de semana.
DIARIO DE AVISOS ha tenido acceso a la sentencia, en la que se detalla lo sucedido, tanto entre la víctima y Maikel Mesa así como con dos acompañantes del futbolista profesional.
La sentencia señala que sobre las 21.. horas del pasado 31 de mayo, la víctima pasó por delante de Maikel Mesa y dos de sus acompañantes -en principio, familiares-, en la calle Antonio Zerolo Herrera de La Laguna. Fue entonces cuando “se dirigieron a él de forma ofensiva diciéndole “calvo de mierda”, y cuando éste les recriminó de forma educada que por qué se dirigían a él así” uno de los acompañantes de Mesa le dijo que “siguiera y que se fuera, al tiempo que le daba unos golpecitos en el hombro”.
La víctima le dijo que “dejara de tocarle” a lo que uno de los acompañantes de Mesa le dijo “mira que te voy a meter”. La sentencia relata que Mikel Mesa y los otros dos agresores “lo agarran y lo empotran contra la pared, propinándole (uno de los acompañantes de Mesa) una patada en la espalda, y aunque el perjudicado intentó zafarse de ellos no lo consiguió debido a la envergadura física superior de los tres, no solo en número sino en el físico con relación al perjudicado”.
Detalle el escrito en poder de DIARIO DE AVISOS que la agresión continuó: “En esta posición , continuaron agrediéndole de común acuerdo, en concreto otro de los acompañantes de Mesa, le propinó un cabezazo impactando en la nariz, y Mikel Mesa Piñero le dio un puñetazo en el lado izquierdo de la mandíbula, teniendo que gritar ante la indefensión en que se encontraba el agredido , que “era juez”, con el fin de que cesaran en la agresión, al tiempo que otro de los acompañantes de Mesa le quitó la gafas, las tiró al suelo, sin que sufrieran desperfectos, y la mujer que estaba con los encausados pero que en ningún momento intervino, cogió las gafas del suelo, se las entregó y le dijo que se fuera”.
Los hechos, según la sentencia, no acabaron ahí: “Ya en la C/ Manuel de Ossuna en el parking, comienzan los encausados a subir la rampa hacia la primera planta, empezando a grabar el perjudicado a aquéllos diciéndoles que dejara de grabar que iba a ser peor, de tal manera, con intención de atentar contra el principio de autoridad y de la salud física como habían hecho anteriormente, pues ya eran conocedores de la condición de juez del perjudicado, y siempre actuando de mutuo acuerdo en la acción, que fue ejecutada por uno de los investigados, quién saltó el quitamiedos del parking, mientras que los otros dos encausados sujetaban a la víctima por el cuerpo inmovilizándole. Uno de los condenados le retorció la mano y le quitó el móvil, al tiempo que le preguntaba otro de los acompañantes de Mesa que cómo se llamaba, contestándole el perjudicado “Me llamo Señoría”, propinándole entonces un empujón provocando que el perjudicado cayera rodando por la rampa, y aunque insistió que le devolviera el móvil no lo hicieron”.
El teléfono móvil de la víctima, en la que había grabado a los agresores, se lo quedó uno de los acompañantes de Maikel Mesa “con intención de ocasionar un perjuicio patrimonial lo lanzó por la ventana del vehículo, y fue recuperado por la policía local posteriormente, sufriendo unos desperfectos en el teléfono móvil marca Samsung A70, en la pantalla y en la cámara, valorados en la cantidad de 135 euros”.
Por último, la víctima “resultó con lesiones consistentes en eritema, erosión en la cara y tronco posterior, dolor en el tabique nasal , sangrado por las fosas nasales , pérdida de la integridad cutánea en el lado izquierdo del mentón, dolor en la espalda, ansiedad, para cuya curación precisó la primera asistencia, con un perjuicio personal básico por pérdida temporal de calidad de vida de 5 días, sin que puedan persistir secuelas”.
Condenas a Maikel Mesa y sus acompañantes
Por todo ello, Mesa ha sido condenado en un juicio rápido celebrado este miércoles a ocho meses de prisión y multa de 600 euros por un delito de atentado. Además, le han sido impuestos otros 600 euros de multa por el delito de lesiones, detallaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Uno de los acompañantes también ha sido condenado por atentado contra la autoridad y lesiones con las mismas penas que al jugador del CD Tenerife. A la otra personas que los acompañaba se le ha condenado por un delito de atentado, otro de lesiones y otro de daños, teniendo que abonar las mismas cantidades que los otros condenados además de otra multa por daños de dos meses a razón de una cuota diaria de 10 euros.