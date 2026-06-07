Voluntarios del papa: la ilusión de formar parte de la historia en Tenerife

Que la visita de León XIV será un acontecimiento histórico para Tenerife ya apenas admite discusión. Ante la magnitud de la cita, el desafío de movilidad, emergencias y seguridad que supondrán los actos previstos en el área metropolitana obligará a desplegar un dispositivo sin precedentes.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policía autonómica, así como a bomberos, personal sanitario y otros profesionales de emergencias formarán parte del operativo. Sin embargo, su éxito dependerá también, en gran medida, de la labor menos visible de unos 1.600 voluntarios que, de forma altruista, colaborarán con estos equipos para garantizar el buen desarrollo de la jornada.
“En principio, con 1.000 personas nos dábamos por satisfechos”, cuenta el responsable de los voluntarios, Pedro López. Pero la convocatoria acabó siendo todo un éxito. Jóvenes, que constituyen el perfil más habitual, pero también personas de mayor edad, han querido sumarse a un acontecimiento único, movidos por la fe y, en muchos casos, por el deseo de formar parte de la historia.
Para Elena, psicóloga, orientadora y docente en un centro educativo, participar en la llegada del pontífice supone “un regalo y un servicio a nuestra diócesis, a nuestra Iglesia y a todos los ciudadanos”. La idea del servicio también está presente en las palabras de Jorge, quien pone el acento en el principal motivo de la visita a Canarias: situar en el foco internacional la realidad migratoria.
El joven trabaja en un hospital y asegura que allí el impacto de la migración es especialmente visible. En la misma línea, Cristian, profesor en un colegio del sur, explica que “la mayoría vienen de fuera”. Como ya le han trasladado muchos de sus alumnos, la visita del papa representa “una oportunidad para sentirse más acogidos e involucrados en la sociedad”. Además, algunos de ellos también llegaron en patera y el hecho de que venga para abordar esta realidad “es muy significativo”.
La red de voluntarios, organizada en equipos de unas 20 personas, centrará su labor en la misa del puerto de Santa Cruz, donde se espera a más de 40.000 personas. Su función será informar y orientar a los asistentes, facilitar los accesos y controles de seguridad y, una vez dentro del recinto, guiarlos hasta sus ubicaciones. Asimismo, algunos ejercerán como ministros extraordinarios de la comunión durante la celebración.
Para prepararse, los voluntarios han recibido charlas informativas y formación en seguridad y primeros auxilios. Además de saber actuar ante posibles incidencias, deberán asumir la dimensión más humana de su labor. Como señala Elena, “estamos trabajando con personas que vienen a celebrar, por lo que debemos aportar empatía, cercanía y saber estar”.
A pocos días, la ilusión va creciendo. “Será un momento único”, coinciden, convencidos de que formarán parte de una jornada que quedará grabada en la memoria de Tenerife.