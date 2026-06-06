El tiempo en Canarias: el importante aviso de la Aemet que pone en jaque a cuatro islas

La estabilidad atmosférica en el Archipiélago toca a su fin debido a una notable intensificación de las condiciones meteorológicas. El tiempo en Canarias registrará complicaciones severas a lo largo de este domingo, lo que ha obligado a las autoridades a tomar medidas de precaución en varias islas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado de forma oficial la activación de los avisos de nivel amarillo debido al riesgo inminente de sufrir fenómenos costeros adversos y rachas de viento de gran intensidad. Este escenario de inestabilidad afectará de forma directa a las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y El Hierro, concentrando los mayores riesgos durante las primeras y las últimas horas de la jornada.
El causante principal de este empeoramiento drástico es el fortalecimiento del viento alisio, que soplará con intervalos de fuerte en los canales interinsulares y en zonas expuestas de la geografía canaria. Paralelamente, el estado de los cielos reflejará esta perturbación con un predominio de la nubosidad en la vertiente norte de las islas de mayor relieve, localizándose la base de las nubes por debajo de los 900 a 1.100 metros de altitud.
Tiempo en Canarias: lloviznas matinales y un mar bajo riesgo amarillo
El avance de los núcleos nubosos no llegará solo. Los modelos de predicción meteorológica no descartan la presencia de lloviznas ocasionales y de carácter débil. Estas precipitaciones de carácter disperso se concentrarán con mayor probabilidad en las zonas de medianías de las fachadas septentrionales, manifestándose principalmente durante la madrugada y coincidiendo con el anochecer, si bien el sol logrará abrir algunos claros durante las horas centrales de la tarde.
El comportamiento del mar será uno de los factores más críticos y peligrosos de este episodio meteorológico. Las embarcaciones y bañistas deberán extremar las precauciones debido a un viento del norte y nordeste que alcanzará la fuerza 4 a 6 de manera generalizada en toda el área marítima regional. Esta situación generará de forma inmediata áreas de marejada y fuerte marejada, combinadas con un marcado mar de fondo procedente del nordeste o noroeste que levantará olas de entre uno y dos metros de altura en las costas más expuestas. Mientras tanto, las cumbres experimentarán un comportamiento térmico inverso, registrándose un ascenso generalizado de las temperaturas máximas, al igual que ocurrirá con las mínimas en las medianías orientadas al sur y al oeste de las islas centrales.
Radiografía meteorológica: la previsión al detalle por islas
Tenerife
Cielos poco nubosos con presencia persistente de nubosidad en la vertiente norte e intervalos matinales en las zonas sur y oeste. La Aemet advierte de la probabilidad de lloviznas débiles en el noreste a primeras horas del día. Las temperaturas iniciarán un ascenso en cumbres y en las mínimas de las medianías del sur. El alisio soplará con intervalos fuertes, existiendo un alto riesgo de rachas ocasionales muy fuertes en la vertiente este, el extremo noroeste y de forma muy localizada en la fachada sur del área metropolitana, mientras que el oeste quedará bajo el régimen de brisas. En cumbres centrales se registrará viento flojo del norte. Los termómetros oscilarán entre los 21°C de mínima y los 28°C de máxima en Santa Cruz de Tenerife.
Gran Canaria
Predominio de cielos muy nubosos en el norte, contrastando con cielos despejados en el resto del territorio. Las temperaturas experimentarán una subida en las zonas de interior y en los valores mínimos de las medianías del sur. El viento será el gran protagonista, soplando alisio con fuerza y ráfagas ocasionales muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan valores térmicos de entre 19°C y 23°C.
La Gomera
Ambiente poco nuboso con acumulación de nubosidad en la vertiente norte. Las temperaturas mostrarán pocos cambios, salvo un ligero incremento en las partes altas. El viento alisio registrará intervalos de fuerte, con alta probabilidad de rachas muy intensas en las vertientes este y noroeste, así como en las cumbres expuestas. En San Sebastián de La Gomera los termómetros marcarán mínimas de 21°C y máximas de 26°C.
El Hierro
Cielos despejados con intervalos de nubes en el norte de la isla. Temperaturas estables con tendencia al alza en las cumbres. El alisio azotará con fuerza la vertiente este y el extremo noroeste, con ráfagas muy intensas de corta duración. En Valverde la temperatura se moverá en un rango frío de entre 14°C y 18°C.
La Palma
Intervalos nubosos dominando el norte y el este, donde se esperan lloviznas débiles a primeras y últimas horas. Las cumbres registrarán un aumento de las temperaturas. El viento del noreste cogerá fuerza por la tarde, con rachas muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste. En Santa Cruz de La Palma las temperaturas se mantendrán entre los 19°C y los 23°C.
Lanzarote y Fuerteventura
Cielos poco nubosos en general, salvo en el norte y oeste de Lanzarote y en el litoral oeste de Fuerteventura, donde se acumularán nubes bajas. Las temperaturas no sufrirán grandes variaciones. El viento alisio se intensificará, siendo localmente fuerte y sin descartar rachas muy fuertes en la mitad sur de ambas islas. En Arrecife se esperan entre 19°C y 24°C, mientras que Puerto del Rosario registrará entre 19°C y 25°C.