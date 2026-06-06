El tiempo en Canarias hoy: mucho cuidado con estas zonas, las más afectadas por el aviso por fuerte viento

El mapa meteorológico de este fin de semana obliga a mirar de cerca a los cielos del Archipiélago. El tiempo en Canarias experimentará una jornada de notables contrastes este sábado, marcada por una intensificación muy clara de los vientos Alisios y variaciones térmicas que se harán notar especialmente en las zonas altas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pide precaución ante un escenario cambiante que afectará de manera desigual a cada una de las islas de la provincia.
Aunque la estabilidad general predominará en gran parte de las costas con cielos prácticamente despejados, el panorama interior será muy distinto. Las condiciones marítimas y las corrientes de aire obligarán a extremar las precauciones en actividades al aire libre y en la navegación costera durante las próximas horas.
El tiempo en Canarias: Alisios de fuerza destructiva y rachas de 80 km/h
El principal factor de preocupación para los expertos meteorológicos se localiza en el comportamiento del viento. El Alisio soplará con intervalos de gran intensidad en los puntos habituales de aceleración del Archipiélago. Según detalla el último parte oficial, las rachas máximas podrían alcanzar o incluso superar localmente los 80 kilómetros por hora en las cumbres, así como en las vertientes noroeste y sudeste de las islas con mayor relieve montañoso.
Esta situación de fuerte ventolera no se limitará únicamente a las zonas altas; el interior de la isla de Lanzarote y toda el área sur de Fuerteventura, con especial incidencia en la península de Jandía, también registrarán corrientes intensas que complicarán la jornada laboral y de ocio. Por el contrario, las fachadas suroeste de las islas occidentales y de Gran Canaria se mantendrán a resguardo gracias al régimen de brisas costeras.
En lo que respecta a los termómetros, la situación térmica dejará valores estables en las zonas de costa, pero mostrará variaciones significativas tierra adentro. Se esperan ascensos de ligeros a moderados en las temperaturas máximas que afectarán fundamentalmente a las áreas de medianías orientadas al sur y al sureste. Las noches continuarán siendo frescas, manteniendo las mínimas sin grandes oscilaciones respecto a las jornadas previas.
Estado del cielo y predicción meteorológica detallada por islas
La nubosidad tendrá una presencia puramente testimonial y estratégica. Los cielos poco nubosos o completamente despejados serán la tónica general del día. Sin embargo, se prevé la formación de intervalos de nubes bajas —por debajo de la franja de los 800 a 1.000 metros de altitud— que afectarán al norte del Archipiélago. Estas acumulaciones serán especialmente visibles durante las primeras horas de la madrugada y comenzarán a densificarse nuevamente coincidiendo con el atardecer.
- Tenerife: Jornada despejada con presencia de intervalos nubosos en el nordeste a primera y última hora. Las temperaturas máximas ascienden en las medianías del sur, alcanzando los 28 grados en Santa Cruz de Tenerife. Las rachas de viento serán muy fuertes en el extremo oeste, sureste bajo, la fachada sur del área metropolitana y el Parque Nacional de Las Cañadas por la tarde.
- Gran Canaria: Cielos despejados salvo nubosidad baja en el norte por debajo de los 1.100 metros. Las temperaturas máximas suben en medianías y el sureste, con 23 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria. El Alisio castigará con fuerza las vertientes oeste y sudeste, superando los 80 km/h en cumbres al final del día.
- Lanzarote: Intervalos nubosos en el norte y oeste al amanecer y anochecer. Las máximas suben levemente en el sur y este, registrando hasta 27 grados en Arrecife. Viento fuerte en el interior y vertiente sur con riesgo de rachas intensas.
- Fuerteventura: Predominio del sol con nubosidad baja en el norte al caer la tarde. Puerto del Rosario registrará máximas de 27 grados. El viento azotará con fuerza el interior y la península de Jandía.
- La Palma: Cielos abiertos con nubes en el norte y este. Moderado ascenso térmico en medianías, con máximas de 25 grados en Santa Cruz de La Palma. Alisios muy fuertes en los extremos noroeste, sudeste, cumbres y el municipio de El Paso durante la mañana.
- La Gomera: Despejado con intervalos en el norte. Las máximas suben ligeramente en el sur, rozando los 26 grados en San Sebastián. El viento fuerte se concentrará en el este, noroeste y cumbres con rachas muy intensas por la tarde.
- El Hierro: Cielos limpios salvo nubes bajas en el norte. Valverde registrará temperaturas frescas entre los 14 y 19 grados. Riesgo de rachas de viento muy fuertes en zonas altas de la cumbre y de forma muy localizada en el municipio de El Pinar.
La situación en el mar también requerirá especial atención. Las previsiones de la Aemet apuntan a vientos de componente norte o noreste con una fuerza estimada de 5 a 6. Esto generará un estado generalizado de marejada a fuerte marejada en la mayoría de las aguas interinsulares, acompañado de mar de fondo del norte que dejará olas de entre 1 y 2 metros de altura, desaconsejando el baño en las zonas desprotegidas del norte y nordeste.