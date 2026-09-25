Canarias activa una nueva prealerta: al calor se suman rachas de hasta 70 km/h desde esta noche

El Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por viento en Gran Canaria y La Gomera ante la previsión de rachas que podrán alcanzar los 70 kilómetros por hora. La medida entrará en vigor a partir de las 21:00 horas de este viernes, 25 de septiembre.
La Dirección General de Emergencias ha adoptado la decisión teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, dentro del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Aunque la comunicación inicial señala la prealerta para Gran Canaria y La Gomera, el ámbito territorial detallado concreta que en Gran Canaria afectará al este, sur y oeste de la Isla, mientras que en La Gomera se extiende al conjunto insular.
Rachas de 70 km/h en Canarias
La previsión contempla rachas máximas de 70 km/h, con viento fuerte del norte que afectará especialmente a las vertientes orientadas al sur.
Emergencias advierte de que las rachas muy fuertes podrán sentirse especialmente en los barrancos, donde las condiciones locales pueden favorecer una mayor intensidad del viento.
La prealerta comenzará a las 21:00 horas y se mantendrá mientras persistan las condiciones que han motivado su declaración.
La medida se suma a un episodio meteorológico marcado estos días por las altas temperaturas y otros fenómenos adversos en diferentes puntos de Canarias.
Qué recomienda Emergencias ante las fuertes rachas
La Dirección General de Emergencias pide a la población mantenerse informada de la evolución meteorológica y seguir las indicaciones de los canales oficiales.
Entre las principales recomendaciones se encuentra cerrar y asegurar puertas, ventanas y toldos, además de retirar de balcones, ventanas y azoteas macetas u otros objetos susceptibles de caer a la vía pública.
También aconseja evitar, siempre que sea posible, los desplazamientos por carretera. Si resulta necesario conducir, se debe moderar la velocidad, sujetar firmemente el volante y extremar las precauciones ante posibles objetos arrastrados hasta la calzada.
El organismo recuerda que las motos y otros vehículos ligeros, así como camiones, furgonetas, vehículos con remolque y caravanas, presentan una mayor vulnerabilidad ante los vientos transversales.
En exteriores, se recomienda alejarse de cornisas, muros, edificios en mal estado, andamios, grúas, carteles y otros elementos que puedan desprenderse. También se aconseja evitar jardines, zonas arboladas y lugares elevados o especialmente expuestos al viento.
Ante cualquier emergencia, la población debe contactar con el 1-1-2.