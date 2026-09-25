Gonzalo ya es tormenta tropical: ¿afectará a Canarias?

La tormenta tropical Gonzalo se ha formado este viernes en el Atlántico Oriental y avanzará durante los próximos días hacia el norte-noroeste. Aunque su trayectoria la llevará hacia latitudes más próximas al Archipiélago, no se espera que afecte directamente a Canarias y permanecerá muy al sur-suroeste de las Islas.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) confirmó la formación del sistema durante la madrugada del viernes. A las 05.00 horas de Cabo Verde, Gonzalo se encontraba a unos 260 kilómetros al este-sureste de las islas más meridionales de Cabo Verde, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora. Se desplazaba hacia el norte-noroeste a unos 13 kilómetros por hora.
El escenario previsto apunta a que Gonzalo continuará con ese desplazamiento durante los próximos días, aunque reducirá su velocidad de avance durante el fin de semana. El NHC contempla cierto fortalecimiento inicial antes de que comience un debilitamiento gradual.
¿Afectará la tormenta tropical Gonzalo a Canarias?
Con las previsiones disponibles este viernes, la respuesta es no. Gonzalo no supone actualmente un peligro para Canarias.
Según el análisis publicado por el meteorólogo Francisco Martín León en Metored, el sistema se desplazará hacia zonas situadas muy al sur-suroeste de Canarias, manteniéndose alejado del Archipiélago.
La previsión oficial del NHC también contempla un debilitamiento considerable antes de que Gonzalo alcance latitudes próximas a las Islas. Su primer pronóstico sitúa el sistema el domingo 27 ya por debajo de la intensidad de tormenta tropical y prevé que evolucione posteriormente hacia una baja remanente.
La trayectoria puede experimentar ajustes, como ocurre habitualmente con este tipo de sistemas, por lo que continuará sometida a seguimiento meteorológico.
Gonzalo sí afectará a Cabo Verde
El escenario es diferente en Cabo Verde, donde se ha emitido un aviso por tormenta tropical para todo el archipiélago.
El NHC prevé que el centro pase cerca o sobre determinadas zonas de Cabo Verde durante este viernes. Gonzalo podría dejar acumulaciones de 30 a 75 milímetros de lluvia en sectores orientales entre viernes y sábado.
También se esperan marejadas generadas por la tormenta y condiciones de viento propias de un sistema tropical.
El tiempo en Canarias este fin de semana
La situación prevista en Canarias para sábado y domingo no está directamente relacionada con Gonzalo, según el análisis de Metored.
Para el sábado 26 de septiembre, la Aemet prevé cielos nubosos o cubiertos por nubes medias y altas y una baja probabilidad de alguna precipitación débil y ocasional durante la segunda mitad del día en las Islas de mayor relieve.
También continuará la calima, especialmente en medianías y zonas altas y con mayor presencia en las Islas occidentales.
Las temperaturas descenderán de forma general, aunque todavía podrán alcanzar o superar los 34 ºC en zonas de interior y medianías del sur de Gran Canaria. En amplias zonas del resto de las Islas se superarán los 30 ºC.
El viento soplará moderado del noreste y será ocasionalmente fuerte durante las primeras horas. La Agencia contempla además rachas localmente muy fuertes en vertientes sur de La Gomera y Gran Canaria durante la madrugada, antes de que el viento disminuya a flojo durante la mañana.
Posibles tormentas el domingo en las Islas de mayor relieve
El domingo 27 continuará el predominio de las nubes medias y altas. La previsión facilitada por la Aemet introduce, además, probabilidad de precipitaciones en las Islas de mayor relieve, que podrían estar acompañadas de alguna tormenta a últimas horas.
La calima seguirá presente y será más significativa en las Islas occidentales.
Las temperaturas experimentarán un ligero o moderado descenso en zonas de interior, aunque habrá pocos cambios en las costas. Todavía podrán superarse los 30 ºC en litorales y zonas bajas de las Islas de mayor relieve.
Por tanto, la combinación de calima, temperaturas elevadas, nubes, posibles precipitaciones y alguna tormenta prevista este fin de semana forma parte de la situación meteorológica que afecta a Canarias y no debe atribuirse directamente a Gonzalo.