La Aemet lo confirma: Canarias espera rachas de hasta 70 km/h y bajada de temperaturas este viernes

La previsión meteorológica para este viernes indica que estará nuboso en el norte, donde no se descartan probables lloviznas, sobre todo al nordeste, mientras que en el resto permanecerá poco nuboso, salvo intervalos ocasionales en el sur y oeste, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas mínimas sufrirán pocos cambios y las máximas un moderado descenso. Los termómetros oscilarán entre los 25 grados de máxima en Tenerife y los 14 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en zonas expuestas de cumbres, vertiente sudeste, extremo oeste y fachada sureste del área metropolitana de Tenerife, donde serán probables las rachas muy fuertes de hasta 70 km/h durante la madrugada, siendo menos probables y de carácter ocasional el resto del día.
En la provincia de Las Palmas para este viernes, 5 de junio de 2026, indica que habrá cielo nuboso en el norte de Gran Canaria con probables lloviznas, abriendo algunos claros durante la tarde; y estando poco nuboso o despejado en el resto de zonas.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá predominio de los cielos nubosos con baja probabilidad de lloviznas ocasionales, tendiendo por la tarde a intervalos nubosos en el norte y oeste, y a poco nuboso en el resto de zonas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas mínimas estarán sin cambios o en ligero descenso y las máximas en ligero a moderado descenso. Los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima y los 19 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
Respecto al viento, será del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en zonas expuestas de las vertientes sudeste y oeste, y en cumbres, donde serán probables las rachas muy fuertes de hasta 70 km/h durante la madrugada, siendo menos probables y de carácter ocasional el resto del día.