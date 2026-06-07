El PSOE recorre los barrios de Arona para cargar por la parálisis en vivienda

Vecinos de las urbanizaciones de San Martín de Porres, Santa Rita y Hermano Pedro, todas en Arona, trasladaron sus quejas a una delegación del PSOE encabezada por el portavoz municipal, José Julián Mena, y la secretaria general del partido en la Isla, Tamara Raya, durante una visita a distintos barrios relacionados con la vivienda pública y la seguridad ciudadana.
La visita recorrió cuatro urbanizaciones de Cabo Blanco y Arona casco; la parcela municipal cedida al Gobierno de Canarias en Las Rosas y el solar de Parque La Reina, donde se proyecta un nuevo edificio policial.
El PSOE tomó como punto de partida la rehabilitación integral de las 70 viviendas de la urbanización Virgen del Carmen, en Guargacho, cuyas obras fueron adjudicadas en abril de 2023 con una inversión de 2,8 millones de euros cofinanciados. Aquella actuación, la primera de este tipo en la historia de la vivienda pública municipal, afectó a fachadas, cubiertas, accesibilidad y espacios comunes.
Según los socialistas, Guargacho “debía ser el arranque de una estrategia más amplia” que contemplaba extender la rehabilitación a San Martín de Porres y Santa Rita, en Cabo Blanco; Hermano Pedro, en Arona casco; y Mazapé, en Vento, con el objetivo de beneficiar a unas 375 familias. Ese plan, denuncian, “quedó paralizado con el cambio de gobierno municipal”.
En las urbanizaciones, varios residentes recordaron también que el procedimiento administrativo para facilitar la escrituración de las viviendas de Hermano Pedro y Mazapé culminó con la tramitación ya remitida al Instituto Canario de la Vivienda. Sin embargo, acusan que “las escrituras siguen sin materializarse”.
En Las Rosas, la delegación recorrió una parcela municipal cedida al Gobierno de Canarias para la construcción de vivienda protegida. Mena señaló que “tampoco ha avanzado otra cesión anterior en la zona de La Estrella con el mismo fin”.
A estos solares sin actividad, los socialistas denunciaron la exclusión de Arona del programa Activa Vivienda del Cabildo de Tenerife, dotado con 12,5 millones de euros para promover vivienda en alquiler asequible. Según apuntaron, “el Ayuntamiento aronero expresó su intención de adherirse pero no presentó después la documentación necesaria”.
La alternativa al edificio policial proyectado en Parque La Reina
La visita concluyó en el solar de Parque La Reina, donde se proyectó en el anterior mandato un edificio destinado a dependencias policiales. Los socialistas cuestionan la alternativa que maneja el actual equipo de gobierno: habilitar un local comercial integrado en un edificio compartido con viviendas y garajes.