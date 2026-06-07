Guamasa celebra su romería: horario, recorrido, orquestas y alteraciones del tráfico

La localidad lagunera de Guamasa se prepara para acoger la celebración de la Romería de San Isidro Labrador este domingo, un evento de gran afluencia que modificará de forma sustancial la movilidad habitual de la zona.
El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha publicado un bando oficial que detalla las estrictas alteraciones del tráfico, prohibiciones de estacionamiento y desvíos alternativos diseñados para garantizar la seguridad vial de los asistentes, los romeros y los conductores.
El inicio formal de los actos tradicionales está fijado definitivamente para las 13:00 horas. Según el itinerario establecido por la organización, el recorrido festivo comenzará con la concentración inicial de las carretas en la calle Santa Rosa de Lima. A partir de ese momento, la comitiva partirá de manera formal a la altura de la Iglesia del barrio para continuar su avance por la citada vía.
El trazado oficial estipula que los participantes enlazarán posteriormente con el Camino El Majano (TF-156), para proseguir el trayecto festivo a través del Paseo de las Acacias. Finalmente, las carretas y agrupaciones emprenderán el retorno definitivo hacia el punto de origen utilizando de nuevo la calle Santa Rosa de Lima como eje de cierre del desfile.
Para hacer viable el paso de la comitiva y garantizar el espacio necesario, las restricciones de estacionamiento comenzarán a aplicarse desde la madrugada. Específicamente, a partir de las 06:00 horas quedará estrictamente prohibido el aparcamiento de vehículos en todas las vías que forman parte del recorrido descrito. Esta medida se mantendrá plenamente vigente hasta la total finalización del acto.
En lo relativo a las restricciones a la circulación, los cierres operativos de las calles se ejecutarán a partir de las 10:00 horas. Desde esa hora, se prohibirá el tránsito vehicular tanto en las calles principales del itinerario como en todas aquellas vías transversales que permitan el acceso directo a las mismas. La Policía Local coordinará el establecimiento de desvíos alternativos al tráfico debidamente señalizados para canalizar de forma fluida el tránsito de los conductores.
Al término del desfile tradicional de las carretas, la jornada festiva continuará en el barrio con la celebración de una gran verbena popular. El programa confirma la participación de las reconocidas orquestas Los Cadetes y Gomeray, encargadas de amenizar musicalmente el cierre del evento de San Isidro Labrador.
La administración local recuerda a la ciudadanía que los horarios de cierre y la apertura de las vías serán los especificados con carácter general en el documento público. No obstante, todas estas medidas de movilidad quedan sujetas a posibles variaciones de última hora. Las calles podrán sufrir modificaciones sobre la marcha cuando las circunstancias del tráfico, el desarrollo de los actos a celebrar o cualquier motivo de seguridad así lo aconsejen por parte de las autoridades competentes.