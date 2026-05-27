El resurgimiento del icono turístico del Puerto de la Cruz da su paso más definitivo de la temporada. El Gran Hotel Taoro ha inaugurado de forma oficial las instalaciones de Sandára Wellness Center, un innovador ecosistema de salud, estética y relajación que viene a completar la renovación integral del histórico establecimiento del norte de Tenerife. Tras consolidar su apuesta de restauración con la apertura de los espacios gastronómicos OKA y LAVA, capitaneados por los reconocidos chefs con estrella Michelin Ricardo Sanz y Erlantz Gorostiza, el complejo hotelero suma ahora una propuesta de bienestar de primer nivel internacional.
Esta nueva infraestructura no solo enriquece los servicios dirigidos a los huéspedes del hotel, sino que introduce un concepto de cuidado personal de alta gama inédito hasta la fecha en los municipios de la vertiente norte del archipiélago. La inversión posiciona al destino portuense dentro del competitivo segmento del turismo de salud europeo.
Sandára Wellness Center: un spa de diseño volcánico frente a La Orotava
El nuevo espacio del Gran Hotel Taoro ha sido concebido bajo una premisa de total mimetismo con el entorno natural de la isla. El proyecto de interiorismo destaca por el uso de materiales nobles, texturas orgánicas y una paleta de colores inspirada en las coladas lábicas y los minerales autóctonos. Los revestimientos de piedra oscura confieren al lugar una atmósfera de profunda quietud, reforzada por una iluminación tenue diseñada para inducir al descanso absoluto.
El área de circuito termal dispone de una zona de relajación equipada con sauna finlandesa, baño de vapor y duchas de contraste térmico. Todas estas instalaciones cuentan con amplios ventanales orientados de manera estratégica hacia los jardines históricos del recinto y el Valle de La Orotava, permitiendo a los usuarios disfrutar del paisaje tinerfeño durante sus periodos de descanso. Para la ejecución de los protocolos estéticos, el centro de bienestar ha habilitado tres cabinas de uso individual y dos cabinas dobles pensadas para tratamientos en pareja.
La gran novedad de esta apertura es la incorporación en exclusiva de los productos de la firma de alta cosmética francesa Anne Semonin. El establecimiento norteño se convierte, junto al complejo Abama en el sur, en el único punto autorizado de Tenerife para aplicar estas fórmulas basadas en la combinación dual de aceites esenciales, oligoelementos y principios activos marinos, cuya aplicación requiere una sesión de mixología y diagnóstico cutáneo individualizado previo.
Masajes con plátano y rituales holísticos en el norte de Tenerife
La oferta de servicios de bienestar corporales y faciales de este centro termal se divide en diferentes categorías adaptadas a las necesidades físicas de cada usuario. Entre las terapias de vanguardia sobresalen los tratamientos faciales de hidratación profunda, las técnicas avanzadas de crioterapia con cápsulas congeladas para un efecto tensor inmediato, y el denominado tratamiento Premium, que utiliza partículas de polvo y perlas preciosas para lograr un lifting facial inmediato.
En el plano corporal, el Gran Hotel Taoro spa ha diseñado una carta que fusiona técnicas orientales y occidentales, incluyendo masajes ayurvédicos, masajes balineses, terapias bioenergéticas, reflexología podal y sesiones de fisioterapia deportiva o masajes prenatales específicos.
Sin embargo, la propuesta con mayor identidad local es el Ritual Canario. Esta experiencia sensorial se fundamenta en el uso de elementos de la agricultura y la geología local, empleando aceites esenciales extraídos del plátano de Canarias combinados con presiones de piedras volcánicas calientes para aliviar tensiones musculares profundas. El vínculo con la cultura isleña se refuerza visualmente con la integración de una obra pictórica mural en gran formato creada por el artista canario Ione Domínguez, la cual preside una de las estancias de tránsito principales.
La infraestructura se complementa con un área deportiva de última generación dotada con maquinaria Technogym en la zona cardiovascular (cintas de correr y bicicletas estáticas de alta gama), además de un espacio específico de fuerza con peso libre, estructuras multipower y bancos ergonómicos. Adyacente al gimnasio, una explanada de césped natural acoge sesiones programadas de yoga y pilates al aire libre, consolidando una visión donde el bienestar dialoga de forma directa con la naturaleza del Puerto de la Cruz.